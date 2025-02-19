Реал и ПСЖ прошли дальше. В Нидерландах ПСВ и Ювентус сыграют овертаймы

В Лиге чемпионов 19 февраля проходят ответные матчи 1/16 финала.

По итогам французского дерби ПСЖ вышел в 1/8 финала, дважды разгромив Брест (3:0 и 7:0).

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Мадридский Реал выполнил задание благодаря хет-трику в игре против Ман Сити (3:2 и 3:1).

Игра ПСВ с Юве перешла в овертаймы – у нидерландской команды счет 2:1 в основное время после поражения 1:2 в гостях.

🏆 Лига чемпионов 2024/25

1/16 финала. Ответные матчи, 18–19 февраля 2025

🔹 18 февраля

19:45. Милан – Фейеноорд – 1:1 (первый матч – 0:1)

– 1:1 (первый матч – 0:1) 22:00. Аталанта – Брюгге – 1:3 (первый матч – 1:2)

– 1:3 (первый матч – 1:2) 22:00. Бавария – Селтик – 1:1 (первый матч – 2:1)

– Селтик – 1:1 (первый матч – 2:1) 22:00. Бенфика – Монако – 3:3 (первый матч – 1:0)

🔹19 февраля

19:45. Боруссия Д – Спортинг – 0:0 (первый матч – 3:0)

– Спортинг – 0:0 (первый матч – 3:0) 22:00. ПСВ – Ювентус – 2:1, идет овертайм (первый матч – 1:2)

22:00. ПСЖ – Брест – 7:0 (первый матч – 3:0)

– Брест – 7:0 (первый матч – 3:0) 22:00. Реал – Манчестер Сити – 3:1 (первый матч – 3:2)

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