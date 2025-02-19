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19 февраля 2025, 18:01 |
979
5

ФОТО. Звезда Барселоны лайкает снимки порнозвезды. Фаны заметили и это

Эх, Ламин Ямал...

19 февраля 2025, 18:01 |
979
5
ФОТО. Звезда Барселоны лайкает снимки порнозвезды. Фаны заметили и это
Instagram. Миа Халифа

Звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямал отличился довольно интересной активностью в Instagram.

Внимательные пользователи заметили, что Ламин лайкнул и откомментировал публикацию экс-порнозвезды Мии Халифы.

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Эта публикация бывшей актрисы кино для взрослых датируется 2020-м годом, и на тот момент Ламину, вероятно, было 13 лет.

Сейчас футбольные болельщики со всего мира ищут эту публикацию Мии, и когда находят, пытаются найти этот самый лайк и комментарий футболиста.

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фото lifestyle Ламин Ямал Барселона
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 5
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Xvalenok03
Действительно.
И что? 
В подростковом возрасте мальчиков всегда тянет на запретное. 
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Remark
І шо?
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