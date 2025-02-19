ФОТО. Звезда Барселоны лайкает снимки порнозвезды. Фаны заметили и это

Звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямал отличился довольно интересной активностью в Instagram.

Внимательные пользователи заметили, что Ламин лайкнул и откомментировал публикацию экс-порнозвезды Мии Халифы.

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Эта публикация бывшей актрисы кино для взрослых датируется 2020-м годом, и на тот момент Ламину, вероятно, было 13 лет.

Сейчас футбольные болельщики со всего мира ищут эту публикацию Мии, и когда находят, пытаются найти этот самый лайк и комментарий футболиста.