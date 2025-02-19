ФОТО. Звезда Барселоны лайкает снимки порнозвезды. Фаны заметили и это
Эх, Ламин Ямал...
Звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямал отличился довольно интересной активностью в Instagram.
Внимательные пользователи заметили, что Ламин лайкнул и откомментировал публикацию экс-порнозвезды Мии Халифы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Эта публикация бывшей актрисы кино для взрослых датируется 2020-м годом, и на тот момент Ламину, вероятно, было 13 лет.
Сейчас футбольные болельщики со всего мира ищут эту публикацию Мии, и когда находят, пытаются найти этот самый лайк и комментарий футболиста.
Lamine Yamal le comentaba las publicaciones a Mia Khalifa en 2020 😭😭😭 pic.twitter.com/xeZUX5UoXQ— ENBAJA (@enbajafutbol) February 18, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Реал» хочет купить норвежского голеадора
Андрей почти не играет, а Анатолий начал ошибаться
И что?
В подростковом возрасте мальчиков всегда тянет на запретное.