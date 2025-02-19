ВИДЕО. ПСВ и Ювентус обменялись голами в Лиге чемпионов
Туринцы сравняли счет на 65-й минуте, а на 74-й минуте забил Сайбари
В среду, 19 февраля, проходит второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Ювентусом».
Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.
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Первый поединок между командами завершился победой туринцев со счетом 2:1.
На 65-й минуте итальянский клуб сравнял счет в матче. Тимоти Веа забил нидерландской команде (1:1).
Хозяева вышли вперед на 74-й минуте – забил Сайбари. По итогам двух матчей в противостоянии ничья.
ВИДЕО. Ювентус быстро отыгрался в матче с ПСВ в Лиге чемпионов
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