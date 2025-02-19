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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 23:32 | Обновлено 19 февраля 2025, 23:38
327
0

ВИДЕО. ПСВ и Ювентус обменялись голами в Лиге чемпионов

Туринцы сравняли счет на 65-й минуте, а на 74-й минуте забил Сайбари

19 февраля 2025, 23:32 | Обновлено 19 февраля 2025, 23:38
327
0
ВИДЕО. ПСВ и Ювентус обменялись голами в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Веа

В среду, 19 февраля, проходит второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Ювентусом».

Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первый поединок между командами завершился победой туринцев со счетом 2:1.

На 65-й минуте итальянский клуб сравнял счет в матче. Тимоти Веа забил нидерландской команде (1:1).

Хозяева вышли вперед на 74-й минуте – забил Сайбари. По итогам двух матчей в противостоянии ничья.

ВИДЕО. Ювентус быстро отыгрался в матче с ПСВ в Лиге чемпионов

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Ювентус Иван Перишич ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Ювентус Тимоти Веа
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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