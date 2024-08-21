Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Неожиданный разгром. Снигур не смогла пробиться в финал отбора US Open
US Open
21 августа 2024, 18:50 | Обновлено 21 августа 2024, 18:53
836
7

Неожиданный разгром. Снигур не смогла пробиться в финал отбора US Open

Дарья в двух сетах уступила Присцилле Хон

21 августа 2024, 18:50 | Обновлено 21 августа 2024, 18:53
836
7
Неожиданный разгром. Снигур не смогла пробиться в финал отбора US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№126 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

Во втором раунде отбора украинка неожиданно без шансов проиграла австралийке Присцилле Хон (№204 WTA), хотя была фавориткой у букмекеров.

US Open. Второй круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) – 1:6, 0:6

Это была 1-я встреча теннисисток.

В финальном раунде победительница матча сыграет с Камиллой Рахимовой (№104 WTA) или Марией Тимофеевой (№161 WTA).

Дарья имеет успешный опыт преодоления квалификации на американском мейджоре. В 2022 году она дошла до второго раунда основы. Еще дважды она проигрывала в первом раунде отбора.

По теме:
Дарья Снигур – Присцилла Хон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Гао Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Получила под ноль. Завацкая завершила борьбу в квалификации US Open
Присцилла Хон Дарья Снигур US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандальный президент клуба УПЛ попал в аварию. Состояние тяжелое
Футбол | 21 августа 2024, 16:54 7
Скандальный президент клуба УПЛ попал в аварию. Состояние тяжелое
Скандальный президент клуба УПЛ попал в аварию. Состояние тяжелое

Однако Александр Поворознюк продолжает поддерживать «Ингулец»

Первая ракетка мира избежал дисквалификации за проваленный допинг тест
Теннис | 20 августа 2024, 18:15 10
Первая ракетка мира избежал дисквалификации за проваленный допинг тест
Первая ракетка мира избежал дисквалификации за проваленный допинг тест

В марте в организме Янника Синнера нашли клостебол

Не Реал. Легендарный клуб нацелился на трансфер Холанда в 2025 году
Футбол | 21.08.2024, 07:12
Не Реал. Легендарный клуб нацелился на трансфер Холанда в 2025 году
Не Реал. Легендарный клуб нацелился на трансфер Холанда в 2025 году
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Футбол | 21.08.2024, 06:45
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Футбол | 21.08.2024, 10:49
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Muskrat2
Ну хоч баті на пиво заробила. 
Ответить
+1
Eugenii Skrypka
Головне не результат, головне що людина гарна))))))
Ответить
+1
C.Пеклов
38 т.баксів заробила й добре
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Vitaly Kozak
Може й на краще. З рахімовою тепер не потрібно буде грати.
Ответить
0
sirjoga
Ех, трохи везіння не вистачило. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
20.08.2024, 21:17 1
Футбол
Экс-чемпион мира и бывший соперник Усика завершил боксерскую карьеру
Экс-чемпион мира и бывший соперник Усика завершил боксерскую карьеру
19.08.2024, 23:06
Бокс
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
20.08.2024, 07:59 3
Футбол
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал победу Хижняка на ОИ
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал победу Хижняка на ОИ
20.08.2024, 08:38
Олимпийские игры
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
21.08.2024, 07:46 1
Бокс
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
20.08.2024, 14:52 115
Война
Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург
Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург
19.08.2024, 17:25 9
Футбол
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
20.08.2024, 00:55 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем