Неожиданный разгром. Снигур не смогла пробиться в финал отбора US Open
Дарья в двух сетах уступила Присцилле Хон
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№126 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.
Во втором раунде отбора украинка неожиданно без шансов проиграла австралийке Присцилле Хон (№204 WTA), хотя была фавориткой у букмекеров.
US Open. Второй круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) – 1:6, 0:6
Это была 1-я встреча теннисисток.
В финальном раунде победительница матча сыграет с Камиллой Рахимовой (№104 WTA) или Марией Тимофеевой (№161 WTA).
Дарья имеет успешный опыт преодоления квалификации на американском мейджоре. В 2022 году она дошла до второго раунда основы. Еще дважды она проигрывала в первом раунде отбора.
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