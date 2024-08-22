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US Open
22 августа 2024, 19:15 | Обновлено 22 августа 2024, 20:19
1800
2

Украинки узнали первых соперниц в основе US Open 2024

Матчи основной сетки стартуют в ближайший понедельник

22 августа 2024, 19:15 | Обновлено 22 августа 2024, 20:19
1800
2
Украинки узнали первых соперниц в основе US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США по теннису. В этом году в основе будет семь представительниц Украины.

Матчи первого раунда с участием украинок

  • Марта Костюк (№19 WTA) [19] – Маккартни Кесслер (№98 WTA) [WC]
  • Элина Свитолина (№28 WTA) [27] – Мария Лурдес Карле (№86 WTA)
  • Даяна Ястремская (№33 WTA) [32] – Юле Нимайер (№100 WTA)
  • Ангелина Калинина (№54 WTA) – Осеан Доден (№83 WTA)
  • Леся Цуренко (№82 WTA) – Пейтон Стернс (№47 WTA)
  • Катерина Байндл (№308 WTA) [SR] – Элизабетта Коччаретто (№64 WTA)

Отметим, что Юлия Стародубцева преодолела сито квалификации и узнает свою первую соперницу чуть позже.

Каждая участница основной сетки получит по $100,000 за выступление в первом круге.

Матчи основной сетки US Open 2024 пройдут с 26 августа по 8 сентября.

Важно добавить, что Свитолина и Калинина могут встретиться во втором раунде.

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US Open 2024 жеребьевка Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Марта Костюк Даяна Ястремская
Владимир Клепач Источник: US Open
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Комментарии 2
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Stanislav Matusevych
Знову непоганий жереб. У третьому колі потенційно маємо Костюк - Наварро та Світоліна - Гофф. А у четвертому переможниці цих матчів грають між собою. Подивимось, поки є відчуття, що проти Коко зараз боротися можна. От тільки чи нашим першим ракеткам - тут питання.
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+5
kollekciy
Так, жереб не поганий (особливо враховуючи везіння Марти на сітки). Емка трудівниця, продовжує грати, всі турніри підряд, а Марта вигулюється. А тим часом, Еліна реально може виграти лехкий Монтеррей, та відразу плигнути в притул до Марти. Тому Марті потрібно, нарешті налаштовуватися добре, та перемагати втомлену Емку, а тоді й ще більше втомлену Еліну.       
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