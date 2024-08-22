Украинки узнали первых соперниц в основе US Open 2024

Состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США по теннису. В этом году в основе будет семь представительниц Украины.

Матчи первого раунда с участием украинок

Марта Костюк (№19 WTA) [19] – Маккартни Кесслер (№98 WTA) [WC]

Марта Костюк (№19 WTA) [19] – Маккартни Кесслер (№98 WTA) [WC] Элина Свитолина (№28 WTA) [27] – Мария Лурдес Карле (№86 WTA)

Элина Свитолина (№28 WTA) [27] – Мария Лурдес Карле (№86 WTA) Даяна Ястремская (№33 WTA) [32] – Юле Нимайер (№100 WTA)

Даяна Ястремская (№33 WTA) [32] – Юле Нимайер (№100 WTA) Ангелина Калинина (№54 WTA) – Осеан Доден (№83 WTA)

Ангелина Калинина (№54 WTA) – Осеан Доден (№83 WTA) Леся Цуренко (№82 WTA) – Пейтон Стернс (№47 WTA)

Леся Цуренко (№82 WTA) – Пейтон Стернс (№47 WTA) Катерина Байндл (№308 WTA) [SR] – Элизабетта Коччаретто (№64 WTA)

Отметим, что Юлия Стародубцева преодолела сито квалификации и узнает свою первую соперницу чуть позже.

Каждая участница основной сетки получит по $100,000 за выступление в первом круге.

Матчи основной сетки US Open 2024 пройдут с 26 августа по 8 сентября.

Важно добавить, что Свитолина и Калинина могут встретиться во втором раунде.