ВИДЕО. Отец рядом. Легендарный вратарь поддержал сына после вылета из ЛЧ
Петер Шмейхель встретился с Каспером
18 февраля были проведены первые ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов-2024/25.
Шотландский «Селтик» в гостях встретился с «Баварией», который уступил дома со счетом 1:2.
Матч на «Альянц-Арене» показался слишком интригующим, поскольку немецкий клуб на последних секундах спасся от овертаймов и вырвал ничью – 1:1.
Как результат, «Селтик» покинул самый престижный европейский турнир.
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Статуэтку лучшего игрока матча получил вратарь «Селтика» Каспер Шмейхель, который является сыном легендарного экс-вратаря Петера Шмейхеля.
Каспер в течение игры оформил девять сэйвов, за что и получил личную награду.
После матча произошло воссоединение Шмейхелей, поскольку Петер встретил своего сына в подтрибунном помещении. Петер поддержал своего ребенка после вылета из Лиги чемпионов и по-отцовски поцеловал Каспера.
ВИДЕО. Отец рядом. Легендарный вратарь поддержал сына после вылета из ЛЧ
❤️ Papá siempre está— 𝑺𝑪𝑯𝑴𝑬𝑰𝑪𝑯𝑬𝑳𝑰𝑺𝑻𝑨🦊🇦🇷 (@schmeichelista) February 19, 2025
Peter Schmeichel consolando a su hijo tras la eliminación de la Champions League frente al Bayern Munich 🥺 pic.twitter.com/cAoO0IyBP1
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