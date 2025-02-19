18 февраля были проведены первые ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов-2024/25.

Шотландский «Селтик» в гостях встретился с «Баварией», который уступил дома со счетом 1:2.

Матч на «Альянц-Арене» показался слишком интригующим, поскольку немецкий клуб на последних секундах спасся от овертаймов и вырвал ничью – 1:1.

Как результат, «Селтик» покинул самый престижный европейский турнир.

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Статуэтку лучшего игрока матча получил вратарь «Селтика» Каспер Шмейхель, который является сыном легендарного экс-вратаря Петера Шмейхеля.

Каспер в течение игры оформил девять сэйвов, за что и получил личную награду.

После матча произошло воссоединение Шмейхелей, поскольку Петер встретил своего сына в подтрибунном помещении. Петер поддержал своего ребенка после вылета из Лиги чемпионов и по-отцовски поцеловал Каспера.

ВИДЕО. Отец рядом. Легендарный вратарь поддержал сына после вылета из ЛЧ