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Лига чемпионов
20 февраля 2025, 00:16 |
184
0

Лидер Мадрида. Статистика Мбаппе в последних матчах на Бернабеу

«Реал» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

20 февраля 2025, 00:16 |
184
0
Лидер Мадрида. Статистика Мбаппе в последних матчах на Бернабеу
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в матче против «Манчестер Сити» оформил хет-трик и увеличил свое количество забитых голов в последних 7 поединках на «Сантьяго Бернабеу» до 10.

19 февраля в Мадриде состоялась вторая встреча 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:1.

До игры с «горожанами» Мбаппе забивал в домашних матчах против «Атлетико» (1), «Зальцбурга» (1), «Лас-Пальмаса» (2), «Сельты» (1), «Севильи» (1) и «Хетафе» (1).

В текущей кампании Лиги чемпионов Килиан сыграл 10 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. «Реал Мадрид» по сумме двух встреч (6:3) вышел в 1/8 финала соревнования.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Килиан Мбаппе Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити статистика Сантьяго Бернабеу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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