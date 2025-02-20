Лидер Мадрида. Статистика Мбаппе в последних матчах на Бернабеу
«Реал» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в матче против «Манчестер Сити» оформил хет-трик и увеличил свое количество забитых голов в последних 7 поединках на «Сантьяго Бернабеу» до 10.
19 февраля в Мадриде состоялась вторая встреча 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:1.
До игры с «горожанами» Мбаппе забивал в домашних матчах против «Атлетико» (1), «Зальцбурга» (1), «Лас-Пальмаса» (2), «Сельты» (1), «Севильи» (1) и «Хетафе» (1).
В текущей кампании Лиги чемпионов Килиан сыграл 10 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. «Реал Мадрид» по сумме двух встреч (6:3) вышел в 1/8 финала соревнования.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бадди Макгирт заявил, что Джозеф Паркер может победить Александра Усика
Киевский клуб нацелился на Мигелито