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US Open
20 августа 2024, 22:32 | Обновлено 20 августа 2024, 22:39
472
5

Соболева проиграла стартовый матч в квалификации US Open

Анастасия уступила Мирьям Бьорклунд из Швеции

20 августа 2024, 22:32 | Обновлено 20 августа 2024, 22:39
472
5
Соболева проиграла стартовый матч в квалификации US Open
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№200 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде отбора украинка проиграла Мирьям Бьорклунд из Швеции (№655 WTA).

US Open. Первый круг квалификации
Анастасия Соболева (Украина) – Мирьям Бьорклунд (Швеция) – 4:6, 4:6

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с представительницей США Элизабет Мандлик (№168 WTA).

Ранее во второй раунд отбора вышли Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Это было второе участие Соболевой на турнирах Grand Slam. На Уимблдоне-2024 она также проиграла в первой круге квалификации.

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Мирьям Бьорклунд Анастасия Соболева US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 5
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C.Пеклов
Хвилювання дуже заважає Насті грати,та й терпіння не вистачає,тому й багато помилок Будьмо сподіватися,що з набуттям досвіду ці проблеми мінімізуються.
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+1
Стюард #11
Ну ось
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0
Андрій Заліщук
Ось це реально несподіванка, шведка була явним андердогом!!!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
paw
якщо 200-й номер рейтингу зливає в одну хвіртку представнику сьомої сотні - то як воно там опинилося?
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-2
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