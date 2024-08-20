Соболева проиграла стартовый матч в квалификации US Open
Анастасия уступила Мирьям Бьорклунд из Швеции
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№200 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.
В первом раунде отбора украинка проиграла Мирьям Бьорклунд из Швеции (№655 WTA).
US Open. Первый круг квалификации
Анастасия Соболева (Украина) – Мирьям Бьорклунд (Швеция) – 4:6, 4:6
Это была 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с представительницей США Элизабет Мандлик (№168 WTA).
Ранее во второй раунд отбора вышли Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.
Это было второе участие Соболевой на турнирах Grand Slam. На Уимблдоне-2024 она также проиграла в первой круге квалификации.
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