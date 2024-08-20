Соболева проиграла стартовый матч в квалификации US Open

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№200 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде отбора украинка проиграла Мирьям Бьорклунд из Швеции (№655 WTA).

US Open. Первый круг квалификации

Анастасия Соболева (Украина) – Мирьям Бьорклунд (Швеция) – 4:6, 4:6

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с представительницей США Элизабет Мандлик (№168 WTA).

Ранее во второй раунд отбора вышли Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Это было второе участие Соболевой на турнирах Grand Slam. На Уимблдоне-2024 она также проиграла в первой круге квалификации.