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  4. Снигур разобралась с «нейтральной» теннисисткой в квалификации US Open
US Open
19 августа 2024, 23:16 |
459
1

Снигур разобралась с «нейтральной» теннисисткой в квалификации US Open

Дарья в двух сетах одолела Валерию Савиных

19 августа 2024, 23:16 |
459
1
Снигур разобралась с «нейтральной» теннисисткой в квалификации US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№127 WTA) успешно начала выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде отбора украинка переиграла «нейтральную» теннисистку Валерию Савиных (№239 WTA).

US Open. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Валерия Савиных – 6:4, 6:4

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Снигур сыграет с австралийкой Присциллой Хон (№204 WTA).

Дарья имеет успешный опыт преодоления квалификации на американском мейджоре. В 2022 году она дошла до второго раунда основы. Еще дважды она проигрывала в первом раунде отбора.

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Валерия Савиных Дарья Снигур US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Falko
Треба проходити у фінал. А там як карта ляже. Світить ще одна бомжара.
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