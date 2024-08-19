Снигур разобралась с «нейтральной» теннисисткой в квалификации US Open

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№127 WTA) успешно начала выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде отбора украинка переиграла «нейтральную» теннисистку Валерию Савиных (№239 WTA).

US Open. Первый круг квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Валерия Савиных – 6:4, 6:4

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Снигур сыграет с австралийкой Присциллой Хон (№204 WTA).

Дарья имеет успешный опыт преодоления квалификации на американском мейджоре. В 2022 году она дошла до второго раунда основы. Еще дважды она проигрывала в первом раунде отбора.