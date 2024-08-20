Стародубцева вышла во второй раунд квалификации US Open

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№147 WTA) начала выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинка сразилась с Викторией Хименес Касинцевой (№190 WTA), которая представляет Андорру. Девушки выяснили отношения между собой в двух сетах. За 1 час и 10 минут Стародубцева одержала победу.

Ход встречи омрачил лишь тот факт, что она прерывалась в разгар второй партии при счете 3:0 в пользу украинки.

US Open 2024. Квалификация. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) – Виктория Хименес Касинцева (Андорра) – 6:2, 6:1

Это была первая в истории встреча соперниц.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Гао Синью (№224 WTA), которая стартовала в отборе с победы над Ольгой Данилович (№111 WTA).