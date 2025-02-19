В среду, 19 февраля, проходит второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Ювентусом».

Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

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Первый поединок между командами завершился победой туринцев со счетом 2:1.

На 53-й минуте Иван Перишич вывел хозяев вперед в этом матче. Счет по итогам двух матчей равный – 2:2.

ВИДЕО. ПСВ забил гол Ювентусу. Счет по итогам двух матчей равный