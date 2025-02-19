Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. ПСВ забил гол Ювентусу. Счет по итогам двух матчей равный
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 23:22 |
329
0

ВИДЕО. ПСВ забил гол Ювентусу. Счет по итогам двух матчей равный

Голом отметился Иван Перишич

19 февраля 2025, 23:22 |
329
0
ВИДЕО. ПСВ забил гол Ювентусу. Счет по итогам двух матчей равный
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

В среду, 19 февраля, проходит второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Ювентусом».

Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первый поединок между командами завершился победой туринцев со счетом 2:1.

На 53-й минуте Иван Перишич вывел хозяев вперед в этом матче. Счет по итогам двух матчей равный – 2:2.

ВИДЕО. ПСВ забил гол Ювентусу. Счет по итогам двух матчей равный

По теме:
Астон Вилла – Ливерпуль – 2:2. Салах тянет как может. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Куртуа не остался сухим. Как Ман Сити забил гол престижа Реалу
Лидер Мадрида. Статистика Мбаппе в последних матчах на Бернабеу
Иван Перишич Ювентус ПСВ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСВ - Ювентус
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тибо КУРТУА: «Он просто кричал как сумасшедший»
Футбол | 20 февраля 2025, 00:31 0
Тибо КУРТУА: «Он просто кричал как сумасшедший»
Тибо КУРТУА: «Он просто кричал как сумасшедший»

Бельгиец описал работу с известными тренерами

Известный журналист назвал клубы, которые интересуются Судаковым
Футбол | 19 февраля 2025, 22:30 11
Известный журналист назвал клубы, которые интересуются Судаковым
Известный журналист назвал клубы, которые интересуются Судаковым

Сейчас интерес к хавбеку проявляют два клуба

«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
Футбол | 19.02.2025, 08:22
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Бокс | 19.02.2025, 08:48
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Футбол | 19.02.2025, 09:01
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Играть не начнет». Бывшая Герреро рассказала всю правду о его стиле жизни
«Играть не начнет». Бывшая Герреро рассказала всю правду о его стиле жизни
18.02.2025, 16:34 18
Футбол
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
18.02.2025, 20:03 16
Другие виды
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
18.02.2025, 16:37 2
Футбол
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
18.02.2025, 07:45 8
Бокс
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
18.02.2025, 10:52 3
Футбол
В Италии сообщили, почему Довбик весь матч провел на скамейке запасных
В Италии сообщили, почему Довбик весь матч провел на скамейке запасных
18.02.2025, 11:24 3
Футбол
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
19.02.2025, 08:26 2
Футбол
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
18.02.2025, 19:05 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем