Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Уже не смешно. ПСЖ вновь забил в ворота Бреста
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 23:29 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:00
54
0

ВИДЕО. Уже не смешно. ПСЖ вновь забил в ворота Бреста

Команда Луиса Энрика забила 5-й гол

19 февраля 2025, 23:29 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:00
54
0
ВИДЕО. Уже не смешно. ПСЖ вновь забил в ворота Бреста
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В среду, 19 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брестом».

Встречу принимает Стад де Франс в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась победой парижского коллектива со счетом 3:0

На 69-й минуте матча защитник хозяев поля Нуну Мендеш забил 5-й гол парижского клуба. Счет на табло – 5:0.

❗️ ВИДЕО. Уже не смешно. ПСЖ вновь забил в ворота Бреста

По теме:
Астон Вилла – Ливерпуль – 2:2. Салах тянет как может. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Куртуа не остался сухим. Как Ман Сити забил гол престижа Реалу
Лидер Мадрида. Статистика Мбаппе в последних матчах на Бернабеу
Брест (Франция) ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Витинья (ПСЖ) ПСЖ - Брест Нуну Мендеш
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Бокс | 19 февраля 2025, 00:40 2
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде

Александр вызовет победителя боя Дюбуа – Паркер на бой

ФОТО. Звезда Барселоны лайкает снимки порнозвезды. Фаны заметили и это
Футбол | 19 февраля 2025, 18:01 12
ФОТО. Звезда Барселоны лайкает снимки порнозвезды. Фаны заметили и это
ФОТО. Звезда Барселоны лайкает снимки порнозвезды. Фаны заметили и это

Эх, Ламин Ямал...

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Футбол | 20.02.2025, 00:37
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Футбол | 19.02.2025, 09:13
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Бокс | 19.02.2025, 13:24
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
19.02.2025, 08:26 2
Футбол
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
18.02.2025, 14:12 3
Теннис
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
18.02.2025, 20:03 16
Другие виды
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
18.02.2025, 10:52 3
Футбол
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 4
Футбол
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 4
Футбол
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
19.02.2025, 08:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем