Лига чемпионов19 февраля 2025, 23:29 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:00
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ВИДЕО. Уже не смешно. ПСЖ вновь забил в ворота Бреста
Команда Луиса Энрика забила 5-й гол
19 февраля 2025, 23:29 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:00
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В среду, 19 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брестом».
Встречу принимает Стад де Франс в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Первая встреча завершилась победой парижского коллектива со счетом 3:0
На 69-й минуте матча защитник хозяев поля Нуну Мендеш забил 5-й гол парижского клуба. Счет на табло – 5:0.
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