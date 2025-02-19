ВИДЕО. Гениальная игра. Мбаппе оформил хет-трик за Реал в игре с Ман Сити

19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».

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Первый матч прошел неделей ранее в Манчестере (3:2 в пользу Реала).

Форвард Килиан Мбаппе оформил хет-трик для хозяев поля, забив третий гол на 61-й минуте (3:0).

ГОЛ! 3:0. Килиан Мбаппе, 61 мин