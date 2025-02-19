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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:35
675
0

ВИДЕО. Гениальная игра. Мбаппе оформил хет-трик за Реал в игре с Ман Сити

Мадридская команда на «Сантьяго Бернабеу» уничтожает английский клуб

19 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:35
675
0
ВИДЕО. Гениальная игра. Мбаппе оформил хет-трик за Реал в игре с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый матч прошел неделей ранее в Манчестере (3:2 в пользу Реала).

Форвард Килиан Мбаппе оформил хет-трик для хозяев поля, забив третий гол на 61-й минуте (3:0).

ГОЛ! 3:0. Килиан Мбаппе, 61 мин

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Реал Мадрид Манчестер Сити Килиан Мбаппе видео голов и обзор Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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