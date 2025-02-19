Лига чемпионов19 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:35
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ВИДЕО. Гениальная игра. Мбаппе оформил хет-трик за Реал в игре с Ман Сити
Мадридская команда на «Сантьяго Бернабеу» уничтожает английский клуб
19 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:35
675
0
19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Первый матч прошел неделей ранее в Манчестере (3:2 в пользу Реала).
Форвард Килиан Мбаппе оформил хет-трик для хозяев поля, забив третий гол на 61-й минуте (3:0).
ГОЛ! 3:0. Килиан Мбаппе, 61 мин
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