Стародубцева выбила 14-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай)!

В 4-м раунде украинка в двух сетах переиграла 14-ю ракетку мира Анну Калинскую, которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Анна Калинская [10] – 7:5, 6:0

Это была первая встреча соперниц.

Юлия впервые выступает на соревнованиях такой категории. На этих кортах она стартовала с квалификации и, помимо Калинской, уже успела обыграть Кэрол Чжао, Чан Су Джон, Лауру Зигемунд, Катерину Синякову и Элину Аванесян.

Стародубцева в 1/4 финала тысячника в Китае сыграет против победительницы противостояния Наоми Осака – Коко Гофф.

Для Стародубцевой эта победа стала первой в трех сыгранных матчах против теннисисток из топ-20 и уже третьей подряд над соперницами из топ-50.

В Live-рейтинге WTA Юлия занимает 79-е место. После завершения соревнований в столице Китая 24-летняя украинка обновит личный рекорд.

Стародубцева – единственная представительница Украины, которая продолжает выступления в Пекине. Ранее соревнования покинули Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

