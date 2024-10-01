Стародубцева выбила 14-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
В 4-м раунде соревнований WTA 1000 в Китае Юлия в двух сетах одолела Анну Калинскую
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай)!
В 4-м раунде украинка в двух сетах переиграла 14-ю ракетку мира Анну Калинскую, которая выступает в «нейтральном» статусе.
WTA 1000 Пекин. Хард. 1/8 финала
Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Анна Калинская [10] – 7:5, 6:0
Это была первая встреча соперниц.
Юлия впервые выступает на соревнованиях такой категории. На этих кортах она стартовала с квалификации и, помимо Калинской, уже успела обыграть Кэрол Чжао, Чан Су Джон, Лауру Зигемунд, Катерину Синякову и Элину Аванесян.
Стародубцева в 1/4 финала тысячника в Китае сыграет против победительницы противостояния Наоми Осака – Коко Гофф.
Для Стародубцевой эта победа стала первой в трех сыгранных матчах против теннисисток из топ-20 и уже третьей подряд над соперницами из топ-50.
В Live-рейтинге WTA Юлия занимает 79-е место. После завершения соревнований в столице Китая 24-летняя украинка обновит личный рекорд.
Стародубцева – единственная представительница Украины, которая продолжает выступления в Пекине. Ранее соревнования покинули Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.
✅ First-ever Top-20 W— wta (@WTA) October 1, 2024
✅ First WTA 1000 quarterfinal
✅ 6 conescutive Ws
The dream week continues for #ChinaOpen qualifier Starodubtseva 🤩 pic.twitter.com/RySdrsQvnX
That Starodubtseva forehand 😳#ChinaOpen pic.twitter.com/tYWh0Dw9OB— wta (@WTA) October 1, 2024
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Загалом, та ж сама історія, що й з Аванесян - спочатку гра на виснаження, а далі добивання лежачого. Добивання ефектне та абсолютно безжальне) Калінська класно читає гру, цього в неї не забереш, але активна гра в цій частині сезону в неї зовсім не йде, а весь матч сидіти в захисті а-ля Соррібес-Тормо кишка тоненька. Та й темперамент не той.
А от далі буде навіть не складно, а дуже складно. Хоча втрачати Юлі нічого, і можна проти топа грати в своє задоволення.
Дуже несподіваний прорив Юлі у Пекіні. Здавалося, що у цьому році її прогрес зупинився, і ось маємо. Перша перемога над топ-20, чвертьфінал тисячника. Не дуже, чесно кажучи, зрозуміло, що робити проти наступної суперниці, хто б нею не став. Зате є можливість зіграти у власне задоволення. А раптом?
Хоча ні, не варто. Трішки зарано)