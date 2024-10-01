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  4. Стародубцева выбила 14-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
WTA
01 октября 2024, 12:47 | Обновлено 01 октября 2024, 13:51
3403
29

Стародубцева выбила 14-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине

В 4-м раунде соревнований WTA 1000 в Китае Юлия в двух сетах одолела Анну Калинскую

01 октября 2024, 12:47 | Обновлено 01 октября 2024, 13:51
3403
29
Стародубцева выбила 14-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай)!

В 4-м раунде украинка в двух сетах переиграла 14-ю ракетку мира Анну Калинскую, которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Анна Калинская [10] – 7:5, 6:0

Это была первая встреча соперниц.

Юлия впервые выступает на соревнованиях такой категории. На этих кортах она стартовала с квалификации и, помимо Калинской, уже успела обыграть Кэрол Чжао, Чан Су Джон, Лауру Зигемунд, Катерину Синякову и Элину Аванесян.

Стародубцева в 1/4 финала тысячника в Китае сыграет против победительницы противостояния Наоми Осака – Коко Гофф.

Для Стародубцевой эта победа стала первой в трех сыгранных матчах против теннисисток из топ-20 и уже третьей подряд над соперницами из топ-50.

В Live-рейтинге WTA Юлия занимает 79-е место. После завершения соревнований в столице Китая 24-летняя украинка обновит личный рекорд.

Стародубцева – единственная представительница Украины, которая продолжает выступления в Пекине. Ранее соревнования покинули Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 29
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Leonidas B
Вітаю Юлію! Зробила подарунок на День Захисника та Захисниць!
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+17
introvert
Молодчинка, Юля, браво!!! Жодної фіксації не помилках, натомість повна холоднокровність і зосередженість на дотримуванні плану на гру. Неймовірне самовладання! Точніше, подібне мало б бути нормою, але від наших дівчат ми до такого не звикли))
Загалом, та ж сама історія, що й з Аванесян - спочатку гра на виснаження, а далі добивання лежачого. Добивання ефектне та абсолютно безжальне) Калінська класно читає гру, цього в неї не забереш, але активна гра в цій частині сезону в неї зовсім не йде, а весь матч сидіти в захисті а-ля Соррібес-Тормо кишка тоненька. Та й темперамент не той.
А от далі буде навіть не складно, а дуже складно. Хоча втрачати Юлі нічого, і можна проти топа грати в своє задоволення.
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+13
Walle
Принизила болотну на турнірі в руснявих хазяїв. Найкраща!
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+13
Андрій Заліщук
Я до сих пір не вірю, ущіпніть мене, просто щочь з чимось, виносом кацапки в одні калітку задоволений!!!
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+11
Alehandro
Бубочка. Розібралась просто по-гросмейстерські. Якщо б ще Марта з Людою свино-собачий парі не влетіли, взагалі був би чудовий день...
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+11
Stanislav Matusevych
Нарешті Юлю поставили на зручний для мене час, і вона видала свій найкращий теніс. Причому була вибрана складна, але найкраща тактика проти кацапок - атакувальний теніс. Захищатися вони не люблять та особливо й не вміють. І багато вдавалося, що по довжині, що по ширині. Тому в кінці матчу болотне створіння просто здалося. 
Дуже несподіваний прорив Юлі у Пекіні. Здавалося, що у цьому році її прогрес зупинився, і ось маємо. Перша перемога над топ-20, чвертьфінал тисячника. Не дуже, чесно кажучи, зрозуміло, що робити проти наступної суперниці, хто б нею не став. Зате є можливість зіграти у власне задоволення. А раптом?
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+10
vvm2068
Оце так прорив! Браво Юля!!! Так тримати!!!
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+10
Fdail
План максимум виконан,тепер треба переходити до плану фантастика. Що Гофф,що Осака - беззаперечні фаворити в майбутньому матчі. Але й проти Калінської я не розрахував на баранку. Треба боротися, показати свій теніс ( а він однозначно є) й потім що буде, те й буде. Програти не соромно,головне - спробувати свої сили.
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+9
Микола Захарченко
Просто красуня !! Калінська - міцний горішок , але Юля його " розколола " у красивому стилі . Радує те , що психологічно вона стійка і " вигризає " кожен м'яч . Успіхів в наступному матчі ! ✌️🇺🇦🔥
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+8
Юрій Щербань
Юлічка красуня ,так тримати !!!!!Удачі в подальших матчах!!!!
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+8
Sergiy20
Браво, Юля!
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+8
C.Пеклов
Ай молодець ти наша!Юлечка просто красуня!Як вона декласувала нейтралку!Браво!
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+7
introvert
Останнім часом Стародубцева застосовує значно менше слайсів (хоча, коли застосовує, то майже завжди доречно). Але продовжує грати розумно-комбінаційно. Можна було б порівняти Юлю за стилем гри вже навіть не з Радванською. а з Мартіною Хінгіс... 
Хоча ні, не варто. Трішки зарано)
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+7
C.Пеклов
Дай бог ,щоб Осака з Гауфф видали яскравий матч з тай-брейками в 3-х сетах!
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+6
samird
Юлі ще подекуди не вистачає досвіду таких протистоянь, від цього деяка нестабільність за ходом матчу. Але в цілому - це дуже вражаюче. З нетерпінням чекаю часів, коли досвід прийде. 
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+6
Олександр Панасюк
!!!!!!!!!
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+6
елена
Щиро вітаю -я в захваті !!!
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+5
mevast
Дякуємо Юлія за чергову перемогу та отримані позитивні емоції в день ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ! Твоя гра на турнірі показаує твій потенціал. І це радує.
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+4
C.Пеклов
Тільки но помітив помилку в статті.Юля зіграє не в1/8,а в 1/4!
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+2
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Shvendya7
В штатах  ей привили инстинкт хищника, которого Элине не хватает.
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+2
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