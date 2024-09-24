Первый тысячник! Стародубцева уверенно вышла в основу супертурнира в Пекине

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) пробилась в основную сетку хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В финале квалификации украинка в двух сетах разгромила Чан Су Джон (Южная Корея, WTA 230) за 1 час и 8 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [10] – Чан Су Джон (Южная Корея) – 6:0, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Стародубцева впервые в карьере сыграет в основе тысячника и в третий раз на соревнованиях уровня WTA. Двумя неделями ранее украинка добралась до четвертьфинала турнира в Монастире (Тунис).

Соперницу в 1/64 финала тысячника в Китае Юлия узнает позже. В 1-м раунде отбора она выиграла у Кэрол Чжао 6:2, 6:2.

В основной сетке Украину также представят еще четыре теннисистки: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Ранее они узнали своих первых соперниц.