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  4. Первый тысячник! Стародубцева уверенно вышла в основу супертурнира в Пекине
WTA
24 сентября 2024, 07:20 |
623
3

Первый тысячник! Стародубцева уверенно вышла в основу супертурнира в Пекине

Юлия разгромила Чан Су Джон в финале квалификации соревнований WTA 1000 в Пекине

24 сентября 2024, 07:20 |
623
3
Первый тысячник! Стародубцева уверенно вышла в основу супертурнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) пробилась в основную сетку хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В финале квалификации украинка в двух сетах разгромила Чан Су Джон (Южная Корея, WTA 230) за 1 час и 8 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [10] – Чан Су Джон (Южная Корея) – 6:0, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Стародубцева впервые в карьере сыграет в основе тысячника и в третий раз на соревнованиях уровня WTA. Двумя неделями ранее украинка добралась до четвертьфинала турнира в Монастире (Тунис).

Соперницу в 1/64 финала тысячника в Китае Юлия узнает позже. В 1-м раунде отбора она выиграла у Кэрол Чжао 6:2, 6:2.

В основной сетке Украину также представят еще четыре теннисистки: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Ранее они узнали своих первых соперниц.

По теме:
Юлия Стародубцева – Чан Су Джон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинки узнали первых соперниц в основе большого турнира в Пекине
Рейтинг WTA. Национальный рекорд Киченок, личный рекорд Стародубцевой
Юлия Стародубцева Чан Су Джон WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Красуня!
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+2
Walle
Розумниця
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+2
Олександр Науменко
За дві гри всього одна подвійна. Костюк, вчись відношенню до своїх подач. Бажано в суперниці Волинець, подивилися б два дербі поспіль.
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+1
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