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  4. Украинки узнали первых соперниц в основе большого турнира в Пекине
WTA
23 сентября 2024, 12:28 |
685
0

Украинки узнали первых соперниц в основе большого турнира в Пекине

Марта Костюк и Даяна Ястремская стартуют со второго раунда

23 сентября 2024, 12:28 |
685
0
Украинки узнали первых соперниц в основе большого турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка хардового турнира категории WTA 1000 в Пекине (Китай).

В основной сетке Украину представят четыре теннисистки: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

В квалификации продолжает борьбу Юлия Стародубцева.

Матчи первого раунда основы с участием украинских теннисисток

Ангелина Калинина (№48 WTA) – Бернарда Пера (№92 WTA)

Леся Цуренко (№88 WTA) – Виктория Томова (№51 WTA)

Матчи второго раунда основы с участием украинских теннисисток

Марта Костюк (№18 WTA) [14] – Кети Волинец (№68 WTA) или теннисистка из квалификации

Даяна Ястремская (№35 WTA) [25] – Рень Юйфей (№500 WTA) [WC] или Надя Подороска (№106 WTA)

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WTA Пекин Ангелина Калинина Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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