WTA23 сентября 2024, 12:28 |
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Украинки узнали первых соперниц в основе большого турнира в Пекине
Марта Костюк и Даяна Ястремская стартуют со второго раунда
23 сентября 2024, 12:28 |
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Состоялась жеребьевка хардового турнира категории WTA 1000 в Пекине (Китай).
В основной сетке Украину представят четыре теннисистки: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.
В квалификации продолжает борьбу Юлия Стародубцева.
Матчи первого раунда основы с участием украинских теннисисток
Ангелина Калинина (№48 WTA) – Бернарда Пера (№92 WTA)
Леся Цуренко (№88 WTA) – Виктория Томова (№51 WTA)
Матчи второго раунда основы с участием украинских теннисисток
Марта Костюк (№18 WTA) [14] – Кети Волинец (№68 WTA) или теннисистка из квалификации
Даяна Ястремская (№35 WTA) [25] – Рень Юйфей (№500 WTA) [WC] или Надя Подороска (№106 WTA)
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