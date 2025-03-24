Четвертая ракетка оформила камбек и вышла на Костюк в 1/8 финала Майами
Джессика Пегула переиграла Анну Калинскую в трех сетах в 3-м раунде тысячника в США
Четвертая ракетка мира Джессика Пегула из США станет следующей соперницей украинской теннисистки Марты Костюк (WTA 29) на хардовом турнире WTA 1000 в Майами.
В 3-м раунде американка в трех сетах переиграла «нейтралку» Анну Калинскую (WTA 33) за 2 часа и 19 минут.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала
Анна Калинская [32] – Джессика Пегула (США) [4] – 7:6 (7:3), 2:6, 6:7 (2:7)
Это была третья встреча соперниц. Пегула выиграла все три очных противостояния.
Ранее Марта и Джессика играли между собой три раза, счет 2:1 в пользу представительницы США. В последний рад девушки встречались в полуфинале Сан-Диего в 2024 году и тогда победу одержала Марта.
Пегула, помимо Калинской, в Майами также прошла Бернарду Перу. На счету Марты виктории над Кимберли Биррелл и Анной Блинковой.
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