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WTA
24 марта 2025, 04:06 | Обновлено 24 марта 2025, 04:07
29
0

Четвертая ракетка оформила камбек и вышла на Костюк в 1/8 финала Майами

Джессика Пегула переиграла Анну Калинскую в трех сетах в 3-м раунде тысячника в США

24 марта 2025, 04:06 | Обновлено 24 марта 2025, 04:07
29
0
Четвертая ракетка оформила камбек и вышла на Костюк в 1/8 финала Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула из США станет следующей соперницей украинской теннисистки Марты Костюк (WTA 29) на хардовом турнире WTA 1000 в Майами.

В 3-м раунде американка в трех сетах переиграла «нейтралку» Анну Калинскую (WTA 33) за 2 часа и 19 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Анна Калинская [32] – Джессика Пегула (США) [4] – 7:6 (7:3), 2:6, 6:7 (2:7)

Это была третья встреча соперниц. Пегула выиграла все три очных противостояния.

Ранее Марта и Джессика играли между собой три раза, счет 2:1 в пользу представительницы США. В последний рад девушки встречались в полуфинале Сан-Диего в 2024 году и тогда победу одержала Марта.

Пегула, помимо Калинской, в Майами также прошла Бернарду Перу. На счету Марты виктории над Кимберли Биррелл и Анной Блинковой.

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Джессика Пегула Анна Калинская Марта Костюк WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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