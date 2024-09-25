Стародубцева успешно дебютировала в основе престижного турнира в Пекине
Юлия впервые выиграла матч на уровне WTA 1000
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№115 WTA) победно начала выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.
В первом раунде основы украинка, преодолевшая квалификацию, переиграла Лауру Зигемунд из Германии (№69 WTA).
Пекин. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:4, 7:6(3)
Это была 1-я встреча теннисисток. Стародубцева одержала одну из самых высокорейтинговых побед в карьере.
В следующем раунде Юлия сразится против чешки Катерины Синяковой (№37 WTA).
Ранее турнир покинула Леся Цуренко. Также в основе турнира в Пекине сыграют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира уверен, что Энтони нужно поменять тренера
Матч состоится 25 сентября в 22:00
1 партію почала з 0:3, зібралася і з наступних 7 геймів віддала рівно 1.
Із середини другого сету розклеїлась подача, але Юля утримувала рівновагу на прийомі, а на тай-брейку стабілізувала гру і практично не залишила Лаврі шансів.