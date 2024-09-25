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WTA
25 сентября 2024, 10:25 | Обновлено 25 сентября 2024, 10:28
1097
7

Стародубцева успешно дебютировала в основе престижного турнира в Пекине

Юлия впервые выиграла матч на уровне WTA 1000

25 сентября 2024, 10:25 | Обновлено 25 сентября 2024, 10:28
1097
7
Стародубцева успешно дебютировала в основе престижного турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№115 WTA) победно начала выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В первом раунде основы украинка, преодолевшая квалификацию, переиграла Лауру Зигемунд из Германии (№69 WTA).

Пекин. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:4, 7:6(3)

Это была 1-я встреча теннисисток. Стародубцева одержала одну из самых высокорейтинговых побед в карьере.

В следующем раунде Юлия сразится против чешки Катерины Синяковой (№37 WTA).

Ранее турнир покинула Леся Цуренко. Также в основе турнира в Пекине сыграют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

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WTA Пекин Лаура Зигемунд Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 7
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introvert
Німкеня завжди непоступлива, та й форму під кінець сезону набрала непогану, тож Юля молодець.
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+8
Falko
Що можна відзначити, так це юлькін характер.
1 партію почала з 0:3, зібралася і з наступних 7 геймів віддала рівно 1.
Із середини другого сету розклеїлась подача, але Юля утримувала рівновагу на прийомі, а на тай-брейку стабілізувала гру і практично не залишила Лаврі шансів.
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+5
Андрій Заліщук
Має характер наша козачка, повноцінна заміна Даян і Гель в майбутньому
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Олександр Науменко
Третій розиграш на тайм-брейкі, діамант.
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+2
Walle
Молодчинка
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0
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