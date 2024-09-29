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  4. Стародубцева переиграла экс-россиянку и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине
WTA
29 сентября 2024, 09:45 | Обновлено 29 сентября 2024, 10:02
2772
12

Стародубцева переиграла экс-россиянку и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

Юлия в двух сетах справилась с Элиной Аванесян в 3-м раунде основной сетки тысячника

29 сентября 2024, 09:45 | Обновлено 29 сентября 2024, 10:02
2772
12
Стародубцева переиграла экс-россиянку и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 3-м раунде украинка в двух сетах переиграла экс-россиянику Элину Аванесян (WTA 47), которая сейчас представляет Армению.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/16 финала

Элина Аванесян (Армения) – Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – 3:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

Юлия впервые выступает на соревнованиях такой категории. На этих кортах она стартовала с квалификации и, помимо Аванесян, уже успела обыграть Кэрол Чжао, Чан Су Джон, Лауру Зигемунд и Катерину Синякову.

Стародубцева в 1/8 финала тысячника в Китае сыграет против победительницы противостояния Пейтон Стернс – Анна Калинская.

В Live-рейтинге WTA Стародубцева занимает 93-ю позицию. После завершения турнира в Пекине Юлия обновит личный рекорд.

Стародубцева – единственная представительница Украины, которая продолжает выступления в одиночном разряде в Пекине. Ранее соревнования покинули Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Цуренко, к слову, традиционно присутствовала на трибунах арены, где играла Юлия против Аванесян.

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Юлия Стародубцева – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева Элина Аванесян WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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introvert
Молодчинка. Перші шість затяжних геймів створили видимість рівної боротьби, але біганина по задній лінії, якою Юля змусила займатися суперницю, настільки виснажила Аванесян, що після цього помилки посипалися з неї, як з рогу достатку. Жодних питань не залишилося, і перемога була справою техніки. Ідеальне бачення корту, широкий арсенал ударів, продумана тактика і вдале виконання. Наша Агнешка Радванська)
Вітаю з потраплянням в сотню!
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+22
C.Пеклов
Окремий респект Лесі та її тренеру за підтримку!
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+11
Sashamar
Ну от і перша сотня, от і випередила Лесю (позавчора я поквапився, це трапилось тільки зараз). Найголовніше: почала впевнено відчувати себе на рівні топових турнірів WTA.
Стернс або Калінська? Складно, Юля явно не фаворит, але можливо.
І ще одна приємна новина: Френх зробила свинячу відбівну з Шнайдер.
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+8
C.Пеклов
Як же добре зараз грає Юля!Молодчинка,наша надія!
Ответить
+8
Андрій Заліщук
просто красуня, в статусі кваліфаєра дойти до 1/8 на тисячнику, Марта і Даяна менше шастайте по тусовкам і буде результат
Ответить
+7
Walle
Найкраща!!!
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+7
Олег Заворотный
Вітаю з дебютом у топ-100. Це вже інший рівень!
Ответить
+6
mevast
В цьому сезоні одна втіха - Юлія Стародубцева. У інших - застій або глибокий спад.
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Walle
Всім нашим маленьким тенісисткам треба тягнутися до Юлії, вчитися її професіоналізму
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+4
Євгеній
Браво, Юля. Перші кілька геймів були пристрілочні, але далі рівень суттєво піднявся і як підсумок - легка перемога в двох сетах.
Ответить
+3
Nba37
Учитесь Ястремская, Костюк и Калинина, у Юли всего 1 двойная, удачи Юли в следующем круге, дальше соперница потяжелее будет, но с такой игрой  по силам Юли 
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+2
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