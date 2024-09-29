Стародубцева переиграла экс-россиянку и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине
Юлия в двух сетах справилась с Элиной Аванесян в 3-м раунде основной сетки тысячника
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).
В 3-м раунде украинка в двух сетах переиграла экс-россиянику Элину Аванесян (WTA 47), которая сейчас представляет Армению.
WTA 1000 Пекин. Хард. 1/16 финала
Элина Аванесян (Армения) – Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – 3:6, 1:6
Это была первая встреча соперниц.
Юлия впервые выступает на соревнованиях такой категории. На этих кортах она стартовала с квалификации и, помимо Аванесян, уже успела обыграть Кэрол Чжао, Чан Су Джон, Лауру Зигемунд и Катерину Синякову.
Стародубцева в 1/8 финала тысячника в Китае сыграет против победительницы противостояния Пейтон Стернс – Анна Калинская.
В Live-рейтинге WTA Стародубцева занимает 93-ю позицию. После завершения турнира в Пекине Юлия обновит личный рекорд.
Стародубцева – единственная представительница Украины, которая продолжает выступления в одиночном разряде в Пекине. Ранее соревнования покинули Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Цуренко, к слову, традиционно присутствовала на трибунах арены, где играла Юлия против Аванесян.
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