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  4. Стародубцева уверенно прошла в следующий раунд турнира WTA 1000 в Пекине
WTA
27 сентября 2024, 07:57 |
775
8

Стародубцева уверенно прошла в следующий раунд турнира WTA 1000 в Пекине

Юлия в двух сетах одолела чешку Екатерину Синякову

27 сентября 2024, 07:57 |
775
8
Стародубцева уверенно прошла в следующий раунд турнира WTA 1000 в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) уверенно обыграла свою чешскую соперницу Екатерину Синякову (WTA 37) и вышла в 1/16 финала престижного турнира WTA 1000 в Пекине.

Украинка одержала победу в двух сетах за 1 час 39 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/32 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:2, 6:2

Следующей соперницей Юлии станет победительница пары Кэролайн Доулхайд (США) – Элина Аванесян (Армения). Встреча потенциальных оппоненток Стародубцевой состоится 27 сентября в 9:30 по киевскому времени.

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WTA Пекин Катерина Синякова Юлия Стародубцева
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 8
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C.Пеклов
молодець Юля!Чіплялася за кожен розіграш,не давала суперниці спокійно дихати,Сіня розгубилася, не знала , що робити, а Юля рубалася за кожне очко!Окремий респект за 6 гейм 2 сету,коли Юля відіграла 5 брейків!Так тримати!Успіху в наступному матчі!
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+3
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introvert
Молодчина, вітаю з найрейтинговішою перемогою. Сітка сприяє подальшому прогресу, тож в першу сотню можна потрапити вже просто зараз. Все в руках Юлі.
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+3
Walle
Розумничка
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+3
Олександр Науменко
Не розумію до чого тут везіння з жеребом, всі суперниці набагато рейтинговіші. Покращується якість гри, стійка,  зосереджена, ніяких психів. Як приклад, шостий гейм другого сету,  було тяжко, але витримала.
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+1
Олександр Науменко
Вітання! Залишився крок до ТОП-100.
Ответить
+1
Falko
Юлька монстр! Даєш Підсумковий і посів на АО! ))
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0
sid_dgin
давно уже повинна в сотні бути, невезло з жеребом, аа тепер нарешті хороша сітка
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0
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