Стародубцева уверенно прошла в следующий раунд турнира WTA 1000 в Пекине

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) уверенно обыграла свою чешскую соперницу Екатерину Синякову (WTA 37) и вышла в 1/16 финала престижного турнира WTA 1000 в Пекине.

Украинка одержала победу в двух сетах за 1 час 39 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:2, 6:2

Следующей соперницей Юлии станет победительница пары Кэролайн Доулхайд (США) – Элина Аванесян (Армения). Встреча потенциальных оппоненток Стародубцевой состоится 27 сентября в 9:30 по киевскому времени.