«Возможно, китайская еда». Стародубцева об успехе на турнире в Пекине

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно выступает на крупном турнире WTA 1000 в Пекине. Спортсменка пробилась в четвертьфинал после победы над Анной Калинской в двух сетах.

«Выходила на матч с настроем играть в свою игру, не давать ей играть в свою игру. Быть более агрессивной, больше двигать ее по корту. Но, честно говоря, мне показалось, что ни она, ни я не играли хорошо в первые геймов пять. Я не могла найти свою игру, и, мне кажется, она тоже не очень хорошо играла».

«Довольна ли я своим теннисом, который сейчас показываю? Думаю ругать себя пока не буду, мне очень нравится играть сейчас в теннис и очень нравится то, как я играю (смеется)».

«Фактор успеха здесь? Возможно, это китайская еда, которую я люблю, я тут пекинскую утку ем каждый день (смеется). Но, на самом деле, когда мы сюда с моим парнем приехали и пару дней потренировались, то я ему сказала, что эти корты, это покрытие, должны мне хорошо подойти, так что пока все так и есть».

«Еще я бы хотела поздравить с Днем защитников и защитниц Украины! Все, кто защищает нашу страну, это самые храбрые и благородные люди. Хочется пожелать только быть осторожными и заботиться друг о друге. Я, как и все украинские игроки, очень надеюсь, что каждая наша победа на корте, которую мы приносим Украине, помогает и поддерживает дух всех украинцев и украинских защитниц и защитников. Вы лучшие! Спасибо вам», – сказала Стародубцева.