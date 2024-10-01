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WTA
01 октября 2024, 20:27 | Обновлено 01 октября 2024, 20:33
859
3

«Возможно, китайская еда». Стародубцева об успехе на турнире в Пекине

Украинка вышла в четвертьфинал крупного турнира

01 октября 2024, 20:27 | Обновлено 01 октября 2024, 20:33
859
3
«Возможно, китайская еда». Стародубцева об успехе на турнире в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно выступает на крупном турнире WTA 1000 в Пекине. Спортсменка пробилась в четвертьфинал после победы над Анной Калинской в двух сетах.

«Выходила на матч с настроем играть в свою игру, не давать ей играть в свою игру. Быть более агрессивной, больше двигать ее по корту. Но, честно говоря, мне показалось, что ни она, ни я не играли хорошо в первые геймов пять. Я не могла найти свою игру, и, мне кажется, она тоже не очень хорошо играла».

«Довольна ли я своим теннисом, который сейчас показываю? Думаю ругать себя пока не буду, мне очень нравится играть сейчас в теннис и очень нравится то, как я играю (смеется)».

«Фактор успеха здесь? Возможно, это китайская еда, которую я люблю, я тут пекинскую утку ем каждый день (смеется). Но, на самом деле, когда мы сюда с моим парнем приехали и пару дней потренировались, то я ему сказала, что эти корты, это покрытие, должны мне хорошо подойти, так что пока все так и есть».

«Еще я бы хотела поздравить с Днем защитников и защитниц Украины! Все, кто защищает нашу страну, это самые храбрые и благородные люди. Хочется пожелать только быть осторожными и заботиться друг о друге. Я, как и все украинские игроки, очень надеюсь, что каждая наша победа на корте, которую мы приносим Украине, помогает и поддерживает дух всех украинцев и украинских защитниц и защитников. Вы лучшие! Спасибо вам», – сказала Стародубцева.

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Юлия Стародубцева WTA Пекин
Иван Зинченко Источник: Большой теннис Украины
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Комментарии 3
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C.Пеклов
Юлечка продовжуй й надалі радувати нас своїми перемогами.Вони,як глоток свіжого повітря,дуже потрібні всім українцям!
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+6
Юрий Щербань
Юля патріотка України і найкраща зараз 
Ответить
+4
Микола Захарченко
Подяка Юлі за громадянську позицію і привітання наших захисників ! 🇺🇦
Ответить
0
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