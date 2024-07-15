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ITF
15 июля 2024, 09:40 | Обновлено 15 июля 2024, 10:18
407
1

Женская сборная Украины по теннису получила нового капитана

Им стал Илья Марченко

15 июля 2024, 09:40 | Обновлено 15 июля 2024, 10:18
407
1
Женская сборная Украины по теннису получила нового капитана
ATP. Илья Марченко

Женская сборная Украины по теннису получила нового капитана. Им стал известный украинский теннисист Илья Марченко.

Отметим, что Марченко сейчас 36 лет, он является лидером среди украинских теннисистов в рейтинге ATP – 232-е место.

Ранее женскую сборную тренировал Михаил Филима, он был капитаном команды с 2016 года.

В апреле женская сборная проиграла румынкам в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг.

Женская сборная Украины сыграет под руководством Ильи Марченко в следующем матче раунда плей-офф против команды Австрии. Матчевая встреча состоится 15-16 или 16-17 ноября, украинки будут принимающей стороной.

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Илья Марченко женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг Михаил Филима сборная Украины по теннису
Владимир Клепач Источник: Elina Svitolina Foundation
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C.Пеклов
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