Женская сборная Украины по теннису получила нового капитана
Им стал Илья Марченко
Женская сборная Украины по теннису получила нового капитана. Им стал известный украинский теннисист Илья Марченко.
Отметим, что Марченко сейчас 36 лет, он является лидером среди украинских теннисистов в рейтинге ATP – 232-е место.
Ранее женскую сборную тренировал Михаил Филима, он был капитаном команды с 2016 года.
В апреле женская сборная проиграла румынкам в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг.
Женская сборная Украины сыграет под руководством Ильи Марченко в следующем матче раунда плей-офф против команды Австрии. Матчевая встреча состоится 15-16 или 16-17 ноября, украинки будут принимающей стороной.
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