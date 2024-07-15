Женская сборная Украины по теннису получила нового капитана. Им стал известный украинский теннисист Илья Марченко.

Отметим, что Марченко сейчас 36 лет, он является лидером среди украинских теннисистов в рейтинге ATP – 232-е место.

Ранее женскую сборную тренировал Михаил Филима, он был капитаном команды с 2016 года.

В апреле женская сборная проиграла румынкам в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг.

Женская сборная Украины сыграет под руководством Ильи Марченко в следующем матче раунда плей-офф против команды Австрии. Матчевая встреча состоится 15-16 или 16-17 ноября, украинки будут принимающей стороной.