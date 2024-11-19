Деньги в футбол все-таки не играют. Доказано сборной Украины

В последние пару десятилетий, когда деньги все активнее и активнее вливаются в профессиональный футбол, многие эксперты и болельщики начали размышлять категориями – мол, серьезных успехов добиться невозможно без больших инвестиций. В большинстве случаев подобный подход, увы, оправдан и абсолютно справедлив, оставляя все меньше и меньше пространства для маневра пресловутому «сексуальному футболу», а также возможности побеждать в топовых турнирах командам без дорогостоящих звезд.

Впрочем, деньги – это, как и в большинстве сфер человеческой деятельности, еще не гарантия успеха. В аспекте футбола это означает, что победителем совсем не обязательно станет та команда, в которой больше дорогих исполнителей, причем последний тезис в текущем розыгрыше Лиги наций наглядно демонстрирует сборная Украины под руководством Сергея Реброва.

Давайте перейдем от слов к делу и просто сопоставим некоторые цифры – показатели всегда в определенной степени субъективные, однако все-таки куда более справедливые и пригодные для аналитических рассуждений, чем просто оценочные высказывания экспертов, журналистов или болельщиков.

Обратившись к авторитетному порталу Transfermarkt, который специализируется, среди прочего, на выставлении оценочных стоимостей футболистов-профессионалов, можно обнаружить, что по состоянию на текущий момент национальная сборная Украины занимает 18-е место в мировом футболе по совокупной стоимости всех игроков первой команды. «Сине-желтых» в полной комплектации специалисты портала оценивают в 325,2 миллионов евро, и под юрисдикцией УЕФА есть только двенадцать команд, которые имеют более дорогостоящий состав: Дания (331 млн евро), Турция (331,7 млн евро), Бельгия (334,5 млн евро), Швеция (350,5 млн евро), Норвегия (365,45 млн евро), Италия (658,5 млн евро), Нидерланды (769 млн евро), Испания (781 млн евро), Германия (782 млн евро), Португалия (792 млн евро), Англия (996 млн евро) и Франция (1,01 млрд евро).

Как видим, ни одного соперника сборной Украины по группе В1 Лиги наций, а это, если кто вдруг подзабыл Чехия, Грузия или Албания, выше «сине-желтых» в рейтинге самых ценных национальных футбольных команд мира нет. Более того, наши конкуренты занимают весьма и весьма скромные позиции, существенно проигрывая украинцам. Например, сборная Грузии идет лишь на 35-м месте, имея возможность похвастаться суммарной оценочной стоимостью своих футболистов на уровне 178,1 миллионов евро. Чехия занимает 47-ю позицию (120,7 млн евро), а наш ближайший соперник – национальная команда Албании и вовсе лишь 52-я (89,95 млн евро), проигрывая в «финансовом рейтинге» даже сборной Демократической Республики Конго (91,05 млн евро).

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик – один из наиболее дорогих игроков сборной Украины

В пятерку наиболее дорогостоящих футболистов сборной Украины на Transfermarkt входят: Александр Зинченко, Артем Довбик и Георгий Судаков (оценочная стоимость каждого из них равна 35 миллионам евро), а также Илья Забарный (32 миллиона евро) и Михаил Мудрик (30 миллионов евро). Четверо из них, за исключением Судакова, играют в топовых лигах Европы, трое (Зинченко, Забарный и Мудрик) – в английской Премьер-лиге, которую многие считают сильнейшим национальным футбольным первенством по состоянию на сегодняшний день.

Для сравнения: самый ценный футболист сборной Грузии прямо сейчас – это вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, которого эксперты оценивают в 80 миллионов евро. За ним идут голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили (45 млн евро) и форвард «Лиона» Жорж Микаутадзе (20 млн евро), но далее – сплошной провал, так как у грузин нет никого, кто оценивался бы более чем в 5 миллионов евро!

Похожая ситуация и у чехов с албанцами, где также есть всего пару звезд первой величины (по местным меркам – точно), а за ними – «серая масса». У Чехии самый ценный футболист – опорник «Вест Хэма» Томаш Соучек (30 млн евро), а также выделяется в плане финансового аспекта форвард «Хоффенхайма» Адам Гложек, контракт которого оценен в 18 миллионов евро. Остальные футболисты чешской команды не стоят дороже 8 миллионов каждый. У Албании самый ценный – это опорник «Интера» Кристьян Аслани (18 млн евро), после которого выделяется вингер «Бешикташа» Эрнест Мучи (12 млн евро), а далее – нет ни одного футболиста, который бы оказался дороже 6 миллионов евро.

Безусловно, оценки Transfermarkt – вещь весьма относительная, однако большинство футболистов уделяет внимание и не такому, вспомните хотя бы многочисленные реакции различных исполнителей на их рейтинги в игровом симуляторе EA Sports FC 25, а ранее – в предшествовавшей ему линейке игр FIFA.

Поэтому нет сомнений, что игроки знают, кого и во сколько оценивают на Transfermarkt. И, конечно, чем больше твоя потенциальная стоимость, тем это приятнее и престижнее для каждого исполнителя. Да и для многих экспертных оценок подобного рода финансовые оценочные показатели являются одним из факторов, чтобы назвать ту или иную команду фаворитом.

Неудивительно, что перед началом соревновательного процесса в группе В1 Лиги наций именно украинскую сборную называли главным претендентом на первое место при в целом довольно сбалансированном подборе участников квартета. Но по факту «сине-желтые» доказали, что деньги в футбол не играют, на поле не выходят и обеспечить результат на табло не способны. В частности, наша сборная проиграла Албании (1:2) и Чехии (2:3), сыграв вничью против тех же чехов (1:1) и грузин (1:1) и обыграв последних в номинально домашнем поединке лишь минимально (1:0). Именно поэтому перед заключительным туром подопечные Сергея Реброва находятся на последнем месте, и должны уповать на чудо, чтобы не оконфузиться окончательно и не вылететь в дивизион С Лиги наций.

Конечно, за результаты в Лиге наций-2024/25 сборной Украины уже пристойно досталось от болельщиков, журналистов и экспертов. Критика в адрес «сине-желтых» льется как оправданная, так и абсолютно оглушительная, на грани с оскорблениями, а порой и пересекая ее, что не делает чести тем, кто опускается до подобного. Но – и это важно понимать футболистам и тренерскому штабу – нахваливать эту команду, даже когда безумно хочется, банально не за что. Ведь большие деньги, будь-то личные контракты или оценочная стоимость трансфера, – это не только своего рода приятность, но и колоссальная ответственность, так как им нужно соответствовать всегда и при любых условиях. Если сегодня тебя обошел тот, кто оценивается и зарабатывает меньше, то уже завтра есть шанс, что он окажется на твоем месте, получая весь спектр жизненных удовольствий и радости, и оставляя тебя только с воспоминаниями о «старых добрых временах» и эффекте «теплой ванны», которую они давали. Неужели это устраивает игроков нынешнего состава сборной Украины?..