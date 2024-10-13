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Англия
13 октября 2024, 22:07 | Обновлено 13 октября 2024, 22:14
1517
1

ВИДЕО. Реакция Мудрика на его рейтинг в EA Sports FC 25

Футболист сборной Украины перевернул карточку, чтобы ее не было видно

13 октября 2024, 22:07 | Обновлено 13 октября 2024, 22:14
1517
1
ВИДЕО. Реакция Мудрика на его рейтинг в EA Sports FC 25
ФК Челси. Михаил Мудрик

Футболисты лондонского клуба Челси отреагировали на персональные карточки в игре EA Sports FC 25.

Украинский вингер Михаил Мудрик явно не согласился со своими показателями.

Футболист сборной Украины перевернул карточку, чтобы ее не было видно.

ВИДЕО. Реакция Мудрика и других игроков Челси на показатели в игре EA FC 25

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EA Sports FC Михаил Мудрик Челси видео
Николай Степанов Источник: ФК Челси
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Harun Bakircioğlu
Нормально его оценили, че ему не понравилось? EA верят в него.
Нету Скорость 88 Удар 74 Пас 72 Дриблинг 83 Защита 31
Палмер Скорость 75 Удар 82 Пас 83 Дриблинг 86 Защита 50
Мудрик Скорость 92 Удар 72 Пас 72 Дриблинг 80 Защита 38
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