Англия13 октября 2024, 22:07 | Обновлено 13 октября 2024, 22:14
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ВИДЕО. Реакция Мудрика на его рейтинг в EA Sports FC 25
Футболист сборной Украины перевернул карточку, чтобы ее не было видно
13 октября 2024, 22:07 | Обновлено 13 октября 2024, 22:14
1517
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Футболисты лондонского клуба Челси отреагировали на персональные карточки в игре EA Sports FC 25.
Украинский вингер Михаил Мудрик явно не согласился со своими показателями.
Футболист сборной Украины перевернул карточку, чтобы ее не было видно.
ВИДЕО. Реакция Мудрика и других игроков Челси на показатели в игре EA FC 25
Felix’s “he hay sports” makes a return 😭 pic.twitter.com/79lpa44cWR— Chelsea Loan Army (@ChelseaIoanArmy) October 11, 2024
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Нету Скорость 88 Удар 74 Пас 72 Дриблинг 83 Защита 31
Палмер Скорость 75 Удар 82 Пас 83 Дриблинг 86 Защита 50
Мудрик Скорость 92 Удар 72 Пас 72 Дриблинг 80 Защита 38