ВИДЕО. Реакция Мудрика на его рейтинг в EA Sports FC 25

Футболисты лондонского клуба Челси отреагировали на персональные карточки в игре EA Sports FC 25.

Украинский вингер Михаил Мудрик явно не согласился со своими показателями.

Футболист сборной Украины перевернул карточку, чтобы ее не было видно.

ВИДЕО. Реакция Мудрика и других игроков Челси на показатели в игре EA FC 25