Конец длительной эпохи? Атлетико Мадрид ищет замену Симеоне

Руководство мадридского «Атлетико» недовольно результатами команды под руководством Диего Симеоне. Будущее специалиста в клубе выглядит туманным.

Как сообщает издание Relevo, представители матрасников рассматривают возможность смены тренера. Они удивлены, что летом была израсходована большая сумма средств на трансферы, а результаты так и не улучшились.

Контракт аргентинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года, однако есть вероятность, что коуч покинет команду по окончании этого сезона.

Симеоне работает в «Атлетико» с 2011 года. При Диего матрасники дважды становились чемпионами Испании, также дважды завоевали кубок Лиги Европы и Суперкубок УЕФА. Кроме того, вместе с аргентинским специалистом клуб поднимал над головой национальный Кубок и Суперкубок.

На сегодняшний день подопечные Диего занимают третье место в Ла Лиге (26 очков) и 23-ю позицию в Лиге чемпионов.