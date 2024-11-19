Конец длительной эпохи? Атлетико Мадрид ищет замену Симеоне
Руководство недовольно последними результатами команды
Руководство мадридского «Атлетико» недовольно результатами команды под руководством Диего Симеоне. Будущее специалиста в клубе выглядит туманным.
Как сообщает издание Relevo, представители матрасников рассматривают возможность смены тренера. Они удивлены, что летом была израсходована большая сумма средств на трансферы, а результаты так и не улучшились.
Контракт аргентинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года, однако есть вероятность, что коуч покинет команду по окончании этого сезона.
Симеоне работает в «Атлетико» с 2011 года. При Диего матрасники дважды становились чемпионами Испании, также дважды завоевали кубок Лиги Европы и Суперкубок УЕФА. Кроме того, вместе с аргентинским специалистом клуб поднимал над головой национальный Кубок и Суперкубок.
На сегодняшний день подопечные Диего занимают третье место в Ла Лиге (26 очков) и 23-ю позицию в Лиге чемпионов.
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