Анчелотти – не в тройке. Обновлен топ тренеров с самой большой зарплатой

Известное интернет-издание Give Me Sport обновило свой рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров 2024 года.

Тройку топа открыл аргентинский наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Его зарплата составляет 10.1 миллион британских фунтов за год.

На втором месте расположился рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета. Его базовый оклад составляет 13 миллионов фунтов стерлингов, однако если добавлять бонусы за выигранные трофеи, то за год испанец может заработать 15 миллионов.

Абсолютным лидером списка является коуч «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола. По контракту с «горожанами» он ежегодно зарабатывает аж 20 миллионов фунтов. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

Интересно, что действующий победитель Лиги чемпионов Карло Анчелотти («Реал» Мадрид) занимает в рейтинге лишь 4-е место с зарплатой 9.6 миллионов фунтов в год.

Топ-15 самых высокооплачиваемых тренеров мира по версии Give Me Sport: