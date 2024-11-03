Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти – не в тройке. Обновлен топ тренеров с самой большой зарплатой
Другие новости
03 ноября 2024, 12:23 | Обновлено 03 ноября 2024, 12:29
657
1

Анчелотти – не в тройке. Обновлен топ тренеров с самой большой зарплатой

Самым высокооплачиваемым коучем мира стал Жузеп Гвардиола из «Ман Сити»

03 ноября 2024, 12:23 | Обновлено 03 ноября 2024, 12:29
657
1
Анчелотти – не в тройке. Обновлен топ тренеров с самой большой зарплатой
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Известное интернет-издание Give Me Sport обновило свой рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров 2024 года.

Тройку топа открыл аргентинский наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Его зарплата составляет 10.1 миллион британских фунтов за год.

На втором месте расположился рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета. Его базовый оклад составляет 13 миллионов фунтов стерлингов, однако если добавлять бонусы за выигранные трофеи, то за год испанец может заработать 15 миллионов.

Абсолютным лидером списка является коуч «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола. По контракту с «горожанами» он ежегодно зарабатывает аж 20 миллионов фунтов. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

Интересно, что действующий победитель Лиги чемпионов Карло Анчелотти («Реал» Мадрид) занимает в рейтинге лишь 4-е место с зарплатой 9.6 миллионов фунтов в год.

Топ-15 самых высокооплачиваемых тренеров мира по версии Give Me Sport:

По теме:
ФОТО. Забарный не сдерживал эмоций после победы над Ман Сити. Что сказал?
Реал готов заплатить €200 млн за суперзвезду футбола. Речь не о Родри
Арсенал интересуется нападающим за 80 миллионов евро. Он играет не в Европе
Жузеп Гвардиола Микель Артета Диего Симеоне рейтинг зарплаты Карло Анчелотти Жозе Моуриньо Жорже Жезуш Унаи Эмери Луис Энрике Арне Слот Венсан Компани Стивен Джеррард Рубен Аморим Томас Тухель Симоне Индзаги Хаби Алонсо Манчестер Сити Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Реал Мадрид Фенербахче Аль-Хиляль Астон Вилла ПСЖ Ливерпуль Бавария Аль-Иттифак Манчестер Юнайтед сборная Англии по футболу Интер Милан Байер
Дмитро Вербинський Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
Футбол | 03 ноября 2024, 09:42 7
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера

Анатолий Трубин получил порцию критики от фанатов

Тоттенхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 03 ноября 2024, 12:26 0
Тоттенхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 3 ноября в 16:00 по Киеву

«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 03.11.2024, 09:08
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 03.11.2024, 09:01
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Футбол | 03.11.2024, 04:52
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
была информация, что Симеоне зарабатывает 33 млн евро в год  https://sport.ua/news/650577-simeone-soglasilsya-na-ponizhenie-zar
platy-v-atletiko#:~:text=На данный момент Симеоне зарабатывает,аргентинца истекает летом 2024 года.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
02.11.2024, 19:45 9
Футбол
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
02.11.2024, 20:46
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
02.11.2024, 01:44 3
Бокс
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
02.11.2024, 12:01 4
Теннис
Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола
Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола
02.11.2024, 03:11 3
Футбол
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
02.11.2024, 07:45 7
Футбол
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
01.11.2024, 08:22 65
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем