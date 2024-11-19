Минус лидер Динамо. Ребров выбрал заявку сборной на матч против Албании

19 ноября в 21:45 в Тиране состоится матч 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

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Украина после ничейного матча с Грузией (1:1) занимает 4 место в группе с 5 баллами. Албания и Грузия имеют по 7 очков, Чехия набрала 8 пунктов.

Сергей Ребров выбрал заявку сборной Украины на этот матч. В заявке отсутствует нападающий «Динамо» Владислав Ванат.

Заявка сборной Украины на матч против Албании (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Алексей Сыч, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 6. Владимир Бражко, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Александр Назаренко, 15. Дмитрий Крыськив, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков, 21. Иван Калюжный, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.