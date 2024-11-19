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  4. Минус лидер Динамо. Ребров выбрал заявку сборной на матч против Албании
Лига наций
19 ноября 2024, 10:08 | Обновлено 19 ноября 2024, 10:34
3934
18

Минус лидер Динамо. Ребров выбрал заявку сборной на матч против Албании

Украина сыграет с Албанией в 21:45 по Киеву

19 ноября 2024, 10:08 | Обновлено 19 ноября 2024, 10:34
3934
18
Минус лидер Динамо. Ребров выбрал заявку сборной на матч против Албании
УАФ. Сергей Ребров

19 ноября в 21:45 в Тиране состоится матч 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

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Украина после ничейного матча с Грузией (1:1) занимает 4 место в группе с 5 баллами. Албания и Грузия имеют по 7 очков, Чехия набрала 8 пунктов.

Сергей Ребров выбрал заявку сборной Украины на этот матч. В заявке отсутствует нападающий «Динамо» Владислав Ванат.

Заявка сборной Украины на матч против Албании (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Алексей Сыч, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 6. Владимир Бражко, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Александр Назаренко, 15. Дмитрий Крыськив, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков, 21. Иван Калюжный, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 18
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Burevestnik
не зрозуміло нах.. визивати травмованого гравця?
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+4
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mig3131
За рибу гроші)) який Ванат лідер Динамо?? називають  лідерами та зірками а хлопці м'яч технічно зупинити не здібні
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+2
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Умник
Бондарь есть  и норм.
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0
darvey777
мы шо с 5 защитниками собираемся играть? зачем их так много
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-1
Frank Piter
Без Е6аната обойдутся. Что с ним, что без него - говно. ☝️
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-2
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