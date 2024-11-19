Рома важнее? Довбика могут поберечь в матче с Албанией ради клуба

Форварда сборной Украины Артема Довбика могут поберечь в матче Лиги наций с национальной командой Албании ради его клуба – итальянской «Ромы».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Риме будут внимательно следить за физическим состоянием 27-летнего нападающего. И любой признак дискомфорта у форварда может привести к его замене во встрече с Албанией, чтобы сохранить игрока на матч Серии А с Наполи, который состоится в воскресенье 24 ноября.

Ранее Довбик прошел МРТ колена, с которым у него были проблемы. Обследование не выявило каких-либо проблем у Артема.

Матч Албания – Украина состоится 19 ноября. Начнется встреча в 21:45 по киевскому времени.