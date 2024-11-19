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  4. Рома важнее? Довбика могут поберечь в матче с Албанией ради клуба
Лига наций
19 ноября 2024, 12:43 |
313
7

Рома важнее? Довбика могут поберечь в матче с Албанией ради клуба

В Риме беспокоятся из-за повреждений украинского форварда

19 ноября 2024, 12:43 |
313
7
Рома важнее? Довбика могут поберечь в матче с Албанией ради клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форварда сборной Украины Артема Довбика могут поберечь в матче Лиги наций с национальной командой Албании ради его клуба – итальянской «Ромы».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Риме будут внимательно следить за физическим состоянием 27-летнего нападающего. И любой признак дискомфорта у форварда может привести к его замене во встрече с Албанией, чтобы сохранить игрока на матч Серии А с Наполи, который состоится в воскресенье 24 ноября.

Ранее Довбик прошел МРТ колена, с которым у него были проблемы. Обследование не выявило каких-либо проблем у Артема.

Матч Албания – Украина состоится 19 ноября. Начнется встреча в 21:45 по киевскому времени.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Албания - Украина Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Наполи
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 7
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Ron Noiill
І взагалі поки від сундукова або регбіста дочекаєшся якийсь "кривий" пас - то за цей час можна і кар'єру закінчити.
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0
Ron Noiill
Ага, зателефонують під час матчу реброву і такі: " давай міняй його, ми бачимо він відчуває якийсь дискомфорт". навіть не знаю чиї журналісти тупіші - італійські чи українські які це переписують.
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0
DK1961
Кроме ахметки уже и Рома Ребровым командует?!!
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0
zhyr
з нашими форвардами, краще ще одного півзахисника поставити
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0
C.Пеклов
Та він й сам себе береже сильно не напруживався з Грузієй.А що Рома буде дзвоніти Реброву й требувати заміни?
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0
darvey777
вентилятор заряжай
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0
Harun Bakircioğlu
Какой-то нахрюк
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0
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