ПОСТЕКОГЛУ: «Это ужасное поражение для нас, хуже уже не бывает»

6 октября состоялся матч 7-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» (3:2). Наставник шпор Ангелос Постекоглу прокомментировал гостевое поражение его команды:

«Я просто в шоке. Это, наверное, самое плохое поражение, которое мы потерпели с тех пор, как я здесь.

Неприемлема вторая половина. Мы совсем не подошли к тому уровню, где должны быть. Возможно, мы просто расслабились из-за того, как играли.

Во второй половине мы как-то приняли свою судьбу, что трудно понять, потому что это впервые с тех пор, как я здесь. Это ужасное поражение для нас, ужаснее уже не бывает».

«Тоттенхэм» открыл счет в матче первым, а к концу первого тайма удвоил преимущество. Во втором тайме «Брайтону» удалось перевернуть игру и забить 3 гола за 18 минут.

Постекоглу возглавляет шпор с лета 2023 года. Под руководством австралийского наставника «Тоттенхэм» победил 27 раз, 7 матчей закончил с ничейным счетом и проиграл 17 игр.

