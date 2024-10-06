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06 октября 2024, 21:43 | Обновлено 06 октября 2024, 22:03
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ПОСТЕКОГЛУ: «Это ужасное поражение для нас, хуже уже не бывает»

Коуч шпор прокомментировал поражение от Брайтона

06 октября 2024, 21:43 | Обновлено 06 октября 2024, 22:03
1002
0
ПОСТЕКОГЛУ: «Это ужасное поражение для нас, хуже уже не бывает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

6 октября состоялся матч 7-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» (3:2). Наставник шпор Ангелос Постекоглу прокомментировал гостевое поражение его команды:

«Я просто в шоке. Это, наверное, самое плохое поражение, которое мы потерпели с тех пор, как я здесь.

Неприемлема вторая половина. Мы совсем не подошли к тому уровню, где должны быть. Возможно, мы просто расслабились из-за того, как играли.

Во второй половине мы как-то приняли свою судьбу, что трудно понять, потому что это впервые с тех пор, как я здесь. Это ужасное поражение для нас, ужаснее уже не бывает».

«Тоттенхэм» открыл счет в матче первым, а к концу первого тайма удвоил преимущество. Во втором тайме «Брайтону» удалось перевернуть игру и забить 3 гола за 18 минут.

Постекоглу возглавляет шпор с лета 2023 года. Под руководством австралийского наставника «Тоттенхэм» победил 27 раз, 7 матчей закончил с ничейным счетом и проиграл 17 игр.

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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