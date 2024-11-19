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  4. ФОТО. Сборные Украины и Албании выбрали форму на матч Лиги наций
Лига наций
19 ноября 2024, 13:36 |
1198
0

ФОТО. Сборные Украины и Албании выбрали форму на матч Лиги наций

Команды проведут матч шестого тура 19 ноября в 21:45

19 ноября 2024, 13:36 |
1198
0
ФОТО. Сборные Украины и Албании выбрали форму на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine.

19 ноября состоится матч 6-го тура Лиги наций, в котором встретятся сборные Албании и Украины.

Матч пройдет на стадионе «Air Albania» (Тирана). Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Команды определились, в какой форме проведут матч. Украина сыграет в желтом комплекте, а Албания выйдет в красном.

Сборная Украины занимает последнее место в турнирной таблице группы 1 Лиги B – в активе команды 5 баллов. Албания разместилась на третьей строчке, набрав 7 очков.

Перед последним туром в Лиге наций Украина имеет шансы побороться за выход в Лигу А. Детальные турнирные расклады – в материале Sport.ua.

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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