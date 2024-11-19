Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров отреагировал на постоянную критику национальной команды от бывшего игрока «Динамо» Виктора Леоненко.

– Виктор Леоненко сказал, что у нас есть лидеры национальной команды, которые хорошо играют в своих клубах, но в сборной этого не видно. Согласны ли вы с этим?

– Я не согласен. У нас очень молодая команда, которая была самой молодой на Евро-2024. Сейчас даже еще моложе, чем раньше. Молодые игроки, даже если являются лидерами, не являются стабильными. Для футболистов, которые хотят быть лидерами, важно показывать стабильную игру в клубе и сборной. Сейчас у нас хорошая команда, с хорошим балансом молодых и опытных футболистов.

Как по мне, у этой команды хорошее будущее. Но я всегда говорю игрокам, что футбол – это про сегодня. Это не о том, что ты покажешь завтра, как сыграешь за клуб. Ты должен показывать свой максимум в национальной сборной. Я не думаю, что наши футболисты не показывают свой уровень. На уровне сборных мы играем против лучших игроков из каждой страны. К примеру, мы будем противостоять Албании, большинство футболистов которой сыграли на Евро, выступают в топ-лигах.

19 ноября сборная Украины сыграет заключительный матч группового этапа Лиги наций против Албании.