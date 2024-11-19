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  4. Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Лига наций
19 ноября 2024, 01:20 |
757
0

Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины

19 ноября национальная сборная проведет матч с Албанией

19 ноября 2024, 01:20 |
757
0
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров отреагировал на постоянную критику национальной команды от бывшего игрока «Динамо» Виктора Леоненко.

– Виктор Леоненко сказал, что у нас есть лидеры национальной команды, которые хорошо играют в своих клубах, но в сборной этого не видно. Согласны ли вы с этим?

– Я не согласен. У нас очень молодая команда, которая была самой молодой на Евро-2024. Сейчас даже еще моложе, чем раньше. Молодые игроки, даже если являются лидерами, не являются стабильными. Для футболистов, которые хотят быть лидерами, важно показывать стабильную игру в клубе и сборной. Сейчас у нас хорошая команда, с хорошим балансом молодых и опытных футболистов.

Как по мне, у этой команды хорошее будущее. Но я всегда говорю игрокам, что футбол – это про сегодня. Это не о том, что ты покажешь завтра, как сыграешь за клуб. Ты должен показывать свой максимум в национальной сборной. Я не думаю, что наши футболисты не показывают свой уровень. На уровне сборных мы играем против лучших игроков из каждой страны. К примеру, мы будем противостоять Албании, большинство футболистов которой сыграли на Евро, выступают в топ-лигах.

19 ноября сборная Украины сыграет заключительный матч группового этапа Лиги наций против Албании.

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Виктор Леоненко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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