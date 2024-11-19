ФОТО. Звезда Ливерпуля бросил дочь Джуда Лоу и встречается с топ-моделью

Игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд очень быстро нашел новую девушку после недавнего расставания с дочерью Джуда Лоу – Айрис.

Английские медиа сообщают, что Трент и модель Эстель Бенке официально начали свои отношения. Пару видели выходящей с ресторана «Cibo». Ранее они также были в фермерском доме Сохо в Котсуолдсе.

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«Еще очень рано, но они официально встречаются. Трент недолго был одиноким и наслаждается времяпрепровождением с Эстель. Они просто наслаждаются компанией друг друга и, кажется, абсолютно влюблены», – сообщил источник.

Трент встречался с Айрис Лоу пять месяцев и сейчас абсолютно счастлив с моделью Эстель Бенке: