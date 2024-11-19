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19 ноября 2024, 03:09 | Обновлено 19 ноября 2024, 03:14
139
0

ФОТО. Звезда Ливерпуля бросил дочь Джуда Лоу и встречается с топ-моделью

Трент Александер-Арнольд крутит романы то с одной красавицей, то с другой

19 ноября 2024, 03:09 | Обновлено 19 ноября 2024, 03:14
139
0
ФОТО. Звезда Ливерпуля бросил дочь Джуда Лоу и встречается с топ-моделью
The Sun. Трент Александер-Арнольд и Эстель Бенке

Игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд очень быстро нашел новую девушку после недавнего расставания с дочерью Джуда Лоу – Айрис.

Английские медиа сообщают, что Трент и модель Эстель Бенке официально начали свои отношения. Пару видели выходящей с ресторана «Cibo». Ранее они также были в фермерском доме Сохо в Котсуолдсе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Еще очень рано, но они официально встречаются. Трент недолго был одиноким и наслаждается времяпрепровождением с Эстель. Они просто наслаждаются компанией друг друга и, кажется, абсолютно влюблены», – сообщил источник.

Трент встречался с Айрис Лоу пять месяцев и сейчас абсолютно счастлив с моделью Эстель Бенке:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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