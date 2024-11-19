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  4. И Скрипник, и Мудрик, и Довбик: необычная символическая сборная
Украина. Премьер лига
19 ноября 2024, 13:27 |
789
3

И Скрипник, и Мудрик, и Довбик: необычная символическая сборная

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о звездах разных времен с подобными фамилиями

19 ноября 2024, 13:27 |
789
3
И Скрипник, и Мудрик, и Довбик: необычная символическая сборная
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября знаковый для нашего футбола человек Виктор Скрипник отмечает 55-летие. Нашел ему почетное место в символической, но в то же время и несколько шутливой команде, составленной из игроков – носителей фамилий с суффиксом -ик в конце, которые играли за отечественные клубы. Команда получилась неслабая, даже с действующими звездами именитых европейских и ведущих украинских клубов.

Помню, что после успешной для отечественного бокса Олимпиады-2012 в Лондоне футбольные болельщики шутили: «Эх, если бы в футбольной сборной было бы такой расцвет звезд с суффиксом -ик в фамилиях, как в боксе: и Усик, и Гвоздик, и Беринчик…». Более десяти лет минуло с тех пор, и игру нашей нынешней футбольной сборной во многом определяют Михаил Мудрик и Артем Довбик, дебютировал в сборной Дмитрий Ризнык, демонстрирует свои скоростные качества Александр Тимчик. Да и Александр Усик также не стоит в стороне от футбола, чего уж там. Словом, шуточные пожелания отечественных тифози начала 2010-х гг., вроде бы, и сбылись. Улучшились ли результаты национальной команды? Ну, ответ на этот вопрос вы знаете. Как бы то ни было, а команда, составленная из обладателей фамилий с уменьшительно-ласкательными суффиксами (или суффиксами, обозначающими профессию, вроде: Пасечник), если бы такая существовала на самом деле, была бы вполне конкурентной.

Вратарь: Дмитрий Ризнык (родился в 1999 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Вроде бы, и выбор на этой позиции есть: Евгений Боровик, Олег Кудрик, Владимир Васютик и др. Однако, по большому счету, Дмитрию Ризныку альтернативы все же нет. В этом сезоне действующий кипер «Шахтера» выдал классные матчи в Лиге чемпионов против «Арсенала» (7,9 от sofascore.com) и «Болоньи» (8,3 от sofascore.com). В национальном же чемпионате, на мой взгляд, Дмитрий как нельзя лучше отыграл в выездном матче против «Колоса», во многом обусловив минимальную победу горняков. Есть у Дмитрия и все предпосылки для дальнейшего прогресса.

Защитники: Виктор Скрипник (родился в 1969 г.), Северин Ганцарчик (родился в 1981 г.), Тарас Михалик (родился в 1983 г.), Александр Тымчик (родился в 1997 г.)

На позиции левого защитника – нынешний именинник. В карьере Скрипника-игрока было три клуба: запорожский «Металлург», «Днепр» и «Вердер». И в то же время три национальных чемпионата: бывшего СССР, Украины и Германии. К последнему на сегодня (ох, будет ли когда-нибудь еще такой триумф у бременцев!?) чемпионству «Вердера» в сезоне-2003/04 Виктор имел непосредственное отношение, дважды поднимал над головой и Кубок Германии. Есть у Виктора Анатольевича и достижения на тренерском мостике. Много ли вы знаете отечественных тренеров, возглавлявших команду бундеслиги (или клуб из других чемпионатов «большой пятерки»)? Молчание – в ответ…

ФК Вердер. Виктор Скрипник

Северин Ганцарчик также в основном играл на позиции левого защитника, в то же время у него неплохо получалось и тогда, когда он выходил в центре защиты, будучи левым центрдефом. В Украине он играл за ряд клубов элитного дивизиона, однако больше всего запомнился, конечно, в «Металлисте». В составе харьковчан трижды подряд становился бронзовым призером чемпионата Украины. В харьковской каденции Северина мне особо памятен его гол в матче Кубка УЕФА в октябре 2008 г. против «Бешикташа»: Ганцарчик провел 4-й мяч харьковчан в ворота «черных орлов» (окончательный счет – 4:1), когда вместо подачи со штрафного, будто бы напрашивающейся, хитро закрутил мяч в дальний угол ворот стамбульцев и сразу же стремительно направился к болельщикам, чтобы разделить с ними безумную радость.

Тарас Михалик защищал цвета нескольких украинских клубов и, чего уж греха таить, московского «Локо». Его звездный матч – Суперкубок-2007, когда Тарас, играя за «Динамо», отличился «дублем» в воротах «Шахтера» в течение пяти минут. Ассистировали Тарасу Марьян Маркович (прострел с правого фланга) и Александр Лысенко (сбросил мяч головой под удар партнеру). Добавлю, что киевляне, играя тогда экспериментальным составом, выиграли у соперников в серии пенальти. Ну, и расположу Тараса на позиции правого центрального защитника, хотя и как опорник он выглядел убедительно.

Самый большой козырь действующего динамовца и украинского сборника Александра Тымчика – скорость. Благодаря ей Тымчик способен создать остроту у ворот соперников, да и основной – оборонной – работе она – не помеха. Забивал Александр и за сборную, в частности, армянам в предыдущей Лиге наций, откликнувшись на передачу Александра Зубкова. Может, именно Тымчика и не хватило команде Сергея Реброва в Батуми для того, чтобы все-таки одолеть грузинскую команду под занавес матча? Когда темпераментные хозяева большими силами двинулись вперед, он мог бы использовать свою скорость на пользу нашей национальной команды.

Вариантом в центре защиты может быть знаковый для футбольного Запорожья Леонид Ключик, а его сына Сергея можно использовать на разных позициях: от обороны до нападения. Усилить эту зону может и многолетний оплот обороны донецкого «Металлурга» Александр Воловик. Другой вариант в защите – белорусский легионер «Кривбасса», «Черноморца», «Карпат» и «Ильичевца» Павел Кирильчик.

Полузащитники: Алексей Чередник (родился в 1960 г.), Владимир Устимчик (1952–2000), Михаил Мудрик (родился в 2001 г.), Анатолий Боговик (родился в 1947 г.)

Есть в этой команде и олимпийский чемпион, легенда «Днепра» Алексей Чередник. За ним – опорная зона. Алексея Валентиновича можно назвать настоящим коллекционером медалей союзного чемпионата. В составе «Днепра» он не раз становился и чемпионом, и серебряным, и бронзовым призером! А добавьте еще к этому награды за завоевание Кубка СССР, Кубка Федерации футбола СССР, Кубка сезона! Чередник оказался в нужное время в нужном месте и внес весомый вклад в то, что «Днепр» стал союзным грандом в 1980-е. Слыл крайне неуступчивым игроком, мало у кого в борьбе получалось сломить сопротивление Алексея Валентиновича.

На чемпионский матч «Днепр» – «Спартак» в 1983 г. украинскую команду как капитан вывел Владимир Устимчик. Однако, безусловно, в большей степени он запомнился игрой в составе «Черноморца». Запала мне в память фраза из программки к киевскому матчу «Динамо» – «Черноморец» в сезоне-1975: «В нападении агрессивно проявляют себя быстрые и техничные Михайлов и Устимчик». Все-таки Устимчик, как по мне, в большей степени был игроком середины поля, чем форвардом. Агрессивность? Понимаю, что автор текста хотел сделать комплимент Устимчику, но я, прежде всего, выделил бы не агрессивность как таковую, а техничность Владимира Константиновича. Этот технический арсенал давал ему возможность то и дело ставить сложные задачи перед защитниками команд-соперниц.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Что сказать о нынешнем украинском полпреде в «Челси» Михаиле Мудрике… Он потихоньку становится лидером нашей сборной. И не случайно именно Михаила украинское болельщицкое сообщество назвало «Львом матча» с Грузией. Искренне надеюсь, что Мудрик проявит свои лучшие игроцкие качества и в игре против албанцев. В текущем розыгрыше Лиги наций уважаемый ресурс sofascore.com еще ни разу не оценивал его действия оценкой ниже «семерки», а за номинально домашнюю игру против Грузии Михаила удостоили отметки 8,3 балла. Эффективны были действия украинского легионера «аристократов» и в двух предыдущих матчах Лиги конференций: за матч против «Панатинаикоса» sofascore.com щедро дал 8,5, а за поединок против «Ноа» – 8,2. Однако, к сожалению, в играх английской премьер-лиги проявить свои таланты у Мудрика получается не всегда.

Анатолий Боговик защищал цвета киевского «Динамо» в конце 1960-х – начале 1970-х гг. На золотую медаль в 1968 г. не наиграл. Однако в дальнейшем Виктор Александрович Маслов стал больше доверять Анатолию. И в сезоне-1969 именно удар Боговика на 90-й минуте принес киевлянам домашнюю победу в матче против московского «Торпедо». Программка к тому матчу отличалась от других тогосезонных: такой себе круглолицый парнишка (может, и мячик с руками и ногами – кто знает, какой там креативный замысел художника) подмигивал болельщикам, будто обещая: идите на матч, не пожалеете. 70-тысячная аудитория в Киеве отнюдь не пожалела! В чемпионском для киевских динамовцев сезоне-1971 Анатолий Боговик отметился очень важным победным голом в москве в матче против ЦСКА, когда 103-тысячная толпа в Лужниках страстно болела против киевлян, однако все равно аплодировала мощному удару Боговика со штрафного, назначенного примерно в 40 м от ворот.

В полузащите могут быть еще варианты. К примеру, знаковый игрок «Черноморца» середины нулевых Андрей Кирлик, настоящие футбольные пилигримы Денис Олейник и Владимир Танчик, заметный игрок киевского армейского клуба 1980-х Владимир Синельник. Не стоит забывать и о Марьяне Мысыке, Оресте Кузыке и Денисе Кузыке, а также о молодой надежде украинского футбола Александре Яцыке.

Нападающие: Артем Довбик (родился в 1997 г.), Юрий Резник (родился в 1970 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Что-то в последнее время стало ощутимо больше критики в адрес Артема Довбика, в том числе и от уважаемых в нашем футболе специалистов: мол, с такой игрой путь – в любители. Тем не менее, Артем является забивным форвардом, однако в этом сезоне не демонстрирует стабильности, которая была у него в предыдущем сезоне. Пока что лучший бомбардир чемпионата Испании далек от высоких мест бомбардирского списка кальчо. Не сплоховал ли Артем, переехав на Апеннины, а именно в кризисную «Рому»? Впереди еще большая часть клубного сезона, и пока – не время для выводов. Искренне пожелаем уроженцу Черкасс все-таки существенно увеличить бомбардирский послужной список в Италии и радовать нас своими голами в футболке национальной сборной!

В «серебряном» для горняков сезоне-1975 Юрий Резник забил решающий гол в важном сентябрьском матче против «Черноморца». А в той игре Резник вышел на поле вместо прихворавшего лидера «Шахтера» Виталия Старухина. И не подкачал! В сезоне-1977, пожалуй, лучшим матчем для Резника стала игра против куйбышевского клуба «Крылья Советов». На счету Юрия – «дубль» (один из мячей форвард забил головой в акробатическом прыжке) и ювелирная передача на Старухина! Год спустя Юрий забил аж самой «Барселоне», к тому же уже на 1-й минуте ответного матча в Кубке обладателей кубков, откликнувшись на прострел Николая Латыша с правого фланга.

Альтернатива? Выбор богат: Василий Лябик, Лукаш Теодорчик, Богдан Вьюнник и др. Можно вспомнить и Александра Воскобойника, и, например, польского легионера киевского «Арсенала» Мацея Ковальчика, а также пожалеть, что фамилия Алексея Белика чуть-чуть не подпадает под формат этой сборной.

***

Заметил, что наше время дало в эту команду более трети состава. Украинский футбольный болельщик привередлив. Он наотмашь костерит настоящее: мол, «еще никогда такого не было», ностальгически вспоминает звезд прошлого «вот, были же люди в наше время…», горячо спорит о вкладе того или иного клуба в сокровищницу украинских побед и, как бы то ни было, все-таки надеется на возвращение лучших времен. Почему бы нашей сборной небольшой шаг к этому возвращению не сделать уже сегодня, преодолев на выезде сопротивление сборной Албании! Удачи, Украина!

Алексей РЫЖКОВ

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статьи эксклюзив Дмитрий Ризнык Виктор Скрипник Северин Ганцарчик Тарас Михалик Александр Тымчик Алексей Чередник Михаил Мудрик Артем Довбик
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Burevestnik
краще б розказали про збірну Мадагаскару  
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Dimaryz81
Давайте еще тех у кого фамилия заканчивается на -енко, на -ов, на -щук и конечно на -леоненко.
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0
Pop
У спорт.юа криза ніяк не скінчиться 
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-2
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