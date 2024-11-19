«Гвардиола сбежал из Германии». Скрипник – об уходе испанца из Баварии

Украинский тренер Виктор Скрипник вспомнил свой период работы в немецкой Бундеслиге. Специалист рассказал о разговоре с Жузепом Гвардиолой, который в те времена возглавлял «Баварию».

«0:6, 0:5 – это реальность, в которой находился тогда «Вердер». За два года работы в Бремене перед игрой ни разу у меня не было ощущения, что моя команда лучше любого соперника. Это привело к тому, что через год или два Вердер вылетел во Вторую Бундеслигу.

Гвардиола убежал из Германии, потому что не мог выдержать этого давления. Помню, он как-то сказал мне, что в Германии на него СМИ оказывают большее давление, чем в Испании.

Поэтому, если ты тренер одного из клубов пяти топ-чемпионатов, будь то Гвардиола, Анчелотти или Скрипник, ты в любом случае будешь чувствовать это давление на себе», – сказал Скрипник.

Сейчас Жузеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити», а Виктор Скрипник – находится без работы.