«Гвардиола сбежал из Германии». Скрипник – об уходе испанца из Баварии
Украинский специалист назвал главную сложность в Бундеслиге
Украинский тренер Виктор Скрипник вспомнил свой период работы в немецкой Бундеслиге. Специалист рассказал о разговоре с Жузепом Гвардиолой, который в те времена возглавлял «Баварию».
«0:6, 0:5 – это реальность, в которой находился тогда «Вердер». За два года работы в Бремене перед игрой ни разу у меня не было ощущения, что моя команда лучше любого соперника. Это привело к тому, что через год или два Вердер вылетел во Вторую Бундеслигу.
Гвардиола убежал из Германии, потому что не мог выдержать этого давления. Помню, он как-то сказал мне, что в Германии на него СМИ оказывают большее давление, чем в Испании.
Поэтому, если ты тренер одного из клубов пяти топ-чемпионатов, будь то Гвардиола, Анчелотти или Скрипник, ты в любом случае будешь чувствовать это давление на себе», – сказал Скрипник.
Сейчас Жузеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити», а Виктор Скрипник – находится без работы.
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