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Германия
19 ноября 2024, 11:41 | Обновлено 19 ноября 2024, 12:30
853
1

«Гвардиола сбежал из Германии». Скрипник – об уходе испанца из Баварии

Украинский специалист назвал главную сложность в Бундеслиге

19 ноября 2024, 11:41 | Обновлено 19 ноября 2024, 12:30
853
1
«Гвардиола сбежал из Германии». Скрипник – об уходе испанца из Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Украинский тренер Виктор Скрипник вспомнил свой период работы в немецкой Бундеслиге. Специалист рассказал о разговоре с Жузепом Гвардиолой, который в те времена возглавлял «Баварию».

«0:6, 0:5 – это реальность, в которой находился тогда «Вердер». За два года работы в Бремене перед игрой ни разу у меня не было ощущения, что моя команда лучше любого соперника. Это привело к тому, что через год или два Вердер вылетел во Вторую Бундеслигу.

Гвардиола убежал из Германии, потому что не мог выдержать этого давления. Помню, он как-то сказал мне, что в Германии на него СМИ оказывают большее давление, чем в Испании.

Поэтому, если ты тренер одного из клубов пяти топ-чемпионатов, будь то Гвардиола, Анчелотти или Скрипник, ты в любом случае будешь чувствовать это давление на себе», – сказал Скрипник.

Сейчас Жузеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити», а Виктор Скрипник – находится без работы.

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Жузеп Гвардиола Виктор Скрипник Вердер Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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_Quantum19_
Звідки така впевненість, що саме В. Скрипник наразі тренує 25-тих??)
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