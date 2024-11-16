Он остается? Гвардиола провел переговоры с Манчестером Сити

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола провел переговоры с руководством клуба.

По информации Football Insider, испанский наставник согласился продлить контракт до лета 2026 года. Источник сообщает, что сделка завершена на 99% и в ближайшее время стороны официально объявят о продлении контракта.

Гвардиола был назначен главным тренером «Манчестер Сити» в 2016 году. Его контракт истекает летом 2025 года. Во главе английской команды тренер выиграл шесть титулов чемпиона Англии и однажды победил в Лиге чемпионов.

В этом сезоне «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице – в активе команды 23 балла. Ранее сообщалось о кризисе в клубе – подопечные Гвардиолы проиграли четыре последних матча во всех турнирах.