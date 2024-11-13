Временный спад или настоящий кризис: что происходит с Манчестер Сити?

«Манчестер Сити» стартовал в новом сезоне так, как и полагается чемпиону – из серии побед. «Горожане» обыграли «Челси» (2:0), «Ипсвич» (4:1), «Вест Хэм» (3:1) и «Брентфорд» (2:1). После этого команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2) и «Ньюкаслом» (1:1). Ничего страшного не произошло: «канониры» – прямые конкуренты «горожан», а «сороки» – серьезная команда, способная отбирать очки у топ-клубов. После этого были победы в матчах против «Фулхэма» (3:2), «Вулверхэмптона» (2:1) и «Саутгемптона» (1:0), но ни одна из них не была убедительной.

В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» стартовал с нулевой ничьей в матче против «Интера» – нормальный результат в игре между лучшими командами своих стран по итогам прошлого сезона. Потом были легкие победы над «Слованом» (4:0) и «Спартой» (5:0), после чего «горожане» неожиданно уступили «Спортингу», причем с разгромным счетом – 1:4. Если добавить к этому вылет от «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги (1:2), а также две подряд неудачи в АПЛ в матчах против «Борнмута» (1:2) и «Брайтона» (1:2), получим то, чего не было никогда – 4 подряд поражения у Гвардиолы.

С одной стороны, катастрофы не случилось. В АПЛ «Манчестер Сити» пока проиграл только 2 матча и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 5 очков – это ничто на длинной дистанции для такой опытной команды. В Лиге чемпионов тоже ничего страшного не произошло – впереди еще 4 матча. Вылет из Кубка лиги вообще нельзя назвать проблемой, поскольку топ-клубы не воспринимают этот турнир всерьез. По результатам у «горожан» в целом все нормально. Настораживает другое – то, что «Сити» не выглядит командой чемпионского уровня. Как отметил недавно экс-игрок «горожан» Майка Ричардс, против них стало слишком легко играть.

Уже после 11-ти туров Премьер-лиги можно сказать, что действующих чемпионов Англии ждет тяжелый сезон. В первую очередь это связано с кадровыми потерями. У «Манчестер Сити» проблемы в каждой линии, но хуже всего – в обороне. У всех четырех центрбеков «горожан» возникают проблемы со здоровьем с начала сезона. Из-за этого Гвардиола вынужден постоянно тасовать игроков в защите, что приводит к отсутствию надежности. За это время Рико Льюис уже успел сыграть на трех разных позициях, а в центре обороны выходит 19-летний Джамай Симпсон-Пьюзи, на счету которого до этого сезона был 0 матчей в составе первой команды. Сейчас же он играет по 90 минут.

Мануэль Аканджи, Джон Стоунз, Рубен Диаш и Натан Аке – все они уже пропускали матчи в текущем сезоне. Голландец вообще сыграл суммарно только 75 минут в АПЛ. Кайл Уокер, по словам Гвардиолы, еще ни разу нормально не тренировался, но вынужден играть – и это не приводит ни к чему хорошему. Сейчас оборона «Манчестер Сити» пребывает в очень плохой форме. Возможно, в худшей за все время при Гвардиоле. В 11-ти матчах АПЛ «горожане» пропустили уже 13 голов. Это больше, чем пропустил «Манчестер Юнайтед», что очень показательно, учитывая провальный старт сезона для «МЮ» и 13-е место в турнирной таблице.

Getty Images/Global Images Ukraine. Без Родри Манчестер Сити попал в черную полосу

Главной проблемой «Манчестер Сити» в средней линии является отсутствие Родри. Футболисты редко выигрывают матчи в одиночку, но это именно тот случай, когда один игрок имеет фундаментальное значение для тренера и команды. Взять хотя бы даже банальную статистику: с начала прошлого сезона «горожане» выиграли 73,6% матчей с испанцем в составе, а без него – 58,3%. «Сити» побеждал без центрфорварда и без Кевина Де Брюйне, когда казалось, что без бельгийца не обойтись. Но без Родри «горожане» действительно побеждают реже. Испанец был важным игроком для Гвардиолы на обеих сторонах поля, но его еще долго не будет из-за травмы.

Родри – не просто опорник. Он является связующим звеном между атакой и обороной «Сити». В прошлом сезоне испанец забил много важных голов и предотвратил много опасных атак. В нынешней кампании он не может сделать ни того, ни другого. Особенно сильно «горожанам» не хватает оборонительного Родри. Без качественного опорника и с кадровыми проблемами в защите, чемпионы Англии стали гораздо более уязвимы на контратаках. В текущем сезоне они допустили 26 ударов по своим воротам во всех турнирах после быстрых прорывов соперников. Это худший показатель среди всех команд из АПЛ.

Не все в порядке у «Манчестер Сити» и в атаке. С одной стороны, «горожане» по-прежнему много забивают. В 11-ти матчах Премьер-лиги на их счету 22 гола – больше только у «Тоттенхэма» (23). Но проблема в том, что «Сити» может и должен забивать больше. Ранее все были уверены в том, что сколько бы команда Гвардиолы не пропустила мячей в матче, она все равно забьет больше. Сейчас этот принцип не работает, поскольку «горожане» стали слишком расточительными. Эрлинг Холанд по-прежнему лучший бомбардир АПЛ. В текущем сезоне Премьер-лиги на его счету 12 мячей в 11-ти матчах. Но проблема в том, что он также является и самым расточительным игроком во всей АПЛ.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд забивает много, но его все равно критикуют за расточительность

По системе ожидаемых голов Холанд должен был забить минимум на 4 мяча больше – самый высокий показатель в АПЛ. Примечательно, что в тройку самых расточительных игроков Премьер-лиги входит еще один представитель «Манчестер Сити» – Бернарду Силва. Между ним и норвежцем затесался Доминик Калверт-Льюин. Другие игроки, от которых ждали голов, тоже мало забивают. Силва, Илкай Гюндоган, Фил Фоден, Джек Грилиш и Савио не забили ни одного мяча в текущем сезоне АПЛ. Как это ни странно, но вторым лучшим бомбардиром команды после Холанда является защитник Йошко Гвардиол.

У «Манчестер Сити» почти в каждом сезоне случается спад. И что интересно, как раз в такой период сезона. Но, кажется, что в этот раз все серьезнее. Дело не только в поражениях, а и в самой игре. «Горожане» по-прежнему много владеют мячом и много бьют по воротам, но при этом они становятся менее эффективными. «Сити» стал меньше прессинговать, больше пропускать и чаще подпускать к себе соперников. Много травм, но похожая ситуация и в других топ-клубах. Система перестает работать, и это уже больше похоже на кризис, чем на временный спад. Но и паниковать пока не стоит. Гвардиола не раз сталкивался с трудностями, и почти всегда побеждал. Возможно, этот вызов сложнее всех предыдущих, но тем интереснее будет узнать, сможет ли главный тренер «горожан» найти выход из сложившейся ситуации.

Cергей ЗАВАЛКО