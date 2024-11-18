Максим ШАЦКИХ: «Албания – вонючая команда»

Главный тренер «Пахтакора», а ранее футболист киевского «Динамо», Максим Шацких поделился мыслями по поводу выступлений сборной Украины. Также экс-игрок рассказал о будущем сопернике сине-желтых.

– Какие ваши впечатления от матча Грузия – Украина?

– Жаль, что упустили победу, конечно. В принципе, по игре было неплохо. Были моменты, были эпизоды, были подходы хорошие. Хотелось, конечно, выиграть. Но все хотят выиграть, грузины тоже хотели выиграть. По качеству игры было достаточно хорошо.

– Многие сходятся во мнении, что в первом тайме сборная Украины выглядела неплохо, а второй тайм стал для нее чуть ли не худшим в этой Лиге наций. Разделяете ли вы такое мнение?

– Хотелось бы лучше. Чтобы добиваться каких-либо положительных результатов, нужно стараться выдерживать всю дистанцию. К сожалению, не всегда так удается. Я думаю, ребята тоже хотели сыграть второй тайм по-другому, но это футбол. Я же говорю, что напротив тоже есть соперник, который тоже стремится к победе. В этом и есть вся зрелищность футбола. Сейчас самое главное – собраться на Албанию и взять 3 очень нужных очка.

– После игры Сергей Ребров сказал, что было очень много брака. Как вы думаете, с чем это связано? Возможно, сказываются еще и логистические вопросы, с которыми сталкиваются игроки из УПЛ?

– Я уже об этом говорил, что, разумеется, это очень много сил и энергии отнимает. Переезды, перелеты, логистика… Сейчас это непросто. Это одно из влияющих. Плюс не забывайте, что уровень чемпионата, уровень сопротивления сейчас, на данный момент… Скажем так, мало спаррингов внутри чемпионата, которые бы соответствовали уровню футбола сборных. Это также в некоторой степени отражается на играх сборных. Но ничего не поделаешь. Я повторюсь, что это хорошо, что вообще идет чемпионат в такой ситуации. Что имеем, то имеем, как говорится.

– Статистические ресурсы в матче с Грузией отмечают Мудрика, хвалят Коноплю. А кто вам понравился?

– Наверное, соглашусь с этим. Конопля, в принципе, справа очень уверенно выглядел. Он был агрессивен и в атаке, и в обороне. Довбик неплохо смотрелся, я думаю. Шапаренко – на своем уровне. Миколенко, слава Богу, вернулся, тоже достаточно уверенно отыграл этот матч. Так, чтобы кто-то сильно выделялся… Каждый, скажем так, сделал то, что мог сейчас.

– Как вы считаете, какие изменения в составе от Сергея Реброва напрашиваются на матч с Албанией? Например, многие критикуют игру Александра Зубкова против грузин.

– Не знаю, возможно, Яремчука поставит. Тренерскому штабу виднее, они находятся внутри. Если что-то не выходит в атаке, то нужно что-то менять – это логично.

Зубков? То, что он демонстрирует внутри чемпионата, – в сборной так же хотелось бы от него такой эффективности. Я не думаю, что он там не усердствовал. Может, просто не получилось. Возможно, это был не его день или еще что-то. Повторюсь, что уровень сопротивления и уровень команд здесь немного выше и лучше, поэтому, возможно, что-то не получилось именно в этой игре. То, что он высококлассный футболист, мы все это знаем. Да, хорошего уровня. К сожалению, не всегда нам удается видеть то, что мы хотим. Так какие будут изменения – мы увидим.

– В заключительном туре сборной Украины для того, чтобы не вылететь, нужна только победа над Албанией. Матч будет непростой, на выезде, в Тиране. Чего вы ожидаете от этого поединка?

– Ожидаю победы! Больше, я думаю, не о чем говорить. Только победа! Ребята это понимают, я думаю, и будут выходить с такой заряженностью, чтобы победить. Как говорится, отступать уже некуда. Все по силам. Да, албанцы в плане футбола – такая «противная» команда, «вонючая». Главное, я думаю, не упустить, а там все равно свой момент найдем, а голик, и не один, я думаю, забить сможем.

– Перед последним туром сборная Украины может и в Лигу А через второе место выйти, и в Лиге В остаться, и в Лигу С вылететь – возможны три сценария. Как вы думаете, какому из этих дивизионов Лиги наций соответствует нынешний уровень «сине-желтых»?

– Я думаю, что все туда хотят, в Лигу А. Уровень команд там, конечно, выше, но и сборная Украины не из слабых. По составу, по людям. Много легионеров, которые сейчас играют в топ-чемпионатах. Туда тоже просто так не берут. Прежде всего нужно исходить от своей игры. Как оно там будет – пусть будет. Нужно взять свои 3 очка, а там, как сложится. Не нужно смотреть туда… Поднялись – хорошо, остались – неплохо, вылетели – разумеется, не очень. Нужно сосредоточиться на этой игре, выходить и продемонстрировать то, на что способны реально, а способны на многое. Надо сконцентрироваться на Албании и выходить с таким зарядом, чтобы искры летели и дым стоял. Тогда все будет нормально, я думаю.

Напомним, что матч Лиги наций между сборными Албании и Украины состоится 19 ноября в 21:45 по киевскому времени.