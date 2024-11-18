Английский гранд пытается подписать Винисиуса из Реала. Обещают Золотой мяч

Английский «Манчестер Юнайтед» серьезно интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, в трансфере лично заинтересован новый главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим. Он обещает 24-летнему футболисту, что тот сможет выиграть «Золотой мяч» в составе манкунианцев.

Однако отмечается, что игрок счастлив в Мадриде и на данный момент не планирует покидать королевский клуб.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил 250 миллионов евро за Винисиуса Жуниора.