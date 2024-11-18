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  4. Английский гранд пытается подписать Винисиуса из Реала. Обещают Золотой мяч
Англия
18 ноября 2024, 16:48 |
699
0

Английский гранд пытается подписать Винисиуса из Реала. Обещают Золотой мяч

Рубен Аморим очень хочет видеть в составе «Манчестер Юнайтед» звезду «Реала»

18 ноября 2024, 16:48 |
699
0
Английский гранд пытается подписать Винисиуса из Реала. Обещают Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Английский «Манчестер Юнайтед» серьезно интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, в трансфере лично заинтересован новый главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим. Он обещает 24-летнему футболисту, что тот сможет выиграть «Золотой мяч» в составе манкунианцев.

Однако отмечается, что игрок счастлив в Мадриде и на данный момент не планирует покидать королевский клуб.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил 250 миллионов евро за Винисиуса Жуниора.

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Винисиус Жуниор Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Рубен Аморим трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Золотой мяч
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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