Английский гранд пытается подписать Винисиуса из Реала. Обещают Золотой мяч
Рубен Аморим очень хочет видеть в составе «Манчестер Юнайтед» звезду «Реала»
Английский «Манчестер Юнайтед» серьезно интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, в трансфере лично заинтересован новый главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим. Он обещает 24-летнему футболисту, что тот сможет выиграть «Золотой мяч» в составе манкунианцев.
Однако отмечается, что игрок счастлив в Мадриде и на данный момент не планирует покидать королевский клуб.
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил 250 миллионов евро за Винисиуса Жуниора.
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