Колумбия не проигрывает уже 25 матчей подряд – 2.5 года! Дальше – Бразилия
Интересный факт о колумбийской команде накануне поединка с фаворитом Копа Америка
Сборная Колумбии по футболу не проигрывает уже на протяжении 25 матчей.
Последнее поражение датируется 2 февраля 2022 года. Тогда команда уступила Аргентине (0:1) в квалификации ЧМ-2022, который в итоге Лионель Месси и компания выиграли.
За эти 25 поединков колумбийцы сыграли только 5 раз вничью: с США, Южной Кореей (товарищеские матчи), Чили, Уругваем и Эквадором (квалификация к ЧМ-2026).
Сейчас подопечные Нестора Лоренсо играют на Копа Америка 2024. Они уже досрочно гарантировали себе выход в 1/4 финала турнира после двух стартовых побед на групповом этапе: над Парагваем и Коста-Рикой.
В ночь на 3 июля Колумбия в последнем туре группы D сыграет против Бразилии, которая по праву считается одним из главных фаворитов Копа Америка.
25 STRAIGHT GAMES UNBEATEN— B/R Football (@brfootball) June 28, 2024
Colombia defeat Costa Rica 3-0 and book their spot in the Copa América quarterfinals ✨ pic.twitter.com/L4j7nes4tm
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