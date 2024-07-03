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Кубок Америки
03 июля 2024, 01:24 | Обновлено 03 июля 2024, 01:31
131
0

Колумбия не проигрывает уже 25 матчей подряд – 2.5 года! Дальше – Бразилия

Интересный факт о колумбийской команде накануне поединка с фаворитом Копа Америка

03 июля 2024, 01:24 | Обновлено 03 июля 2024, 01:31
131
0
Колумбия не проигрывает уже 25 матчей подряд – 2.5 года! Дальше – Бразилия
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Колумбии по футболу не проигрывает уже на протяжении 25 матчей.

Последнее поражение датируется 2 февраля 2022 года. Тогда команда уступила Аргентине (0:1) в квалификации ЧМ-2022, который в итоге Лионель Месси и компания выиграли.

За эти 25 поединков колумбийцы сыграли только 5 раз вничью: с США, Южной Кореей (товарищеские матчи), Чили, Уругваем и Эквадором (квалификация к ЧМ-2026).

Сейчас подопечные Нестора Лоренсо играют на Копа Америка 2024. Они уже досрочно гарантировали себе выход в 1/4 финала турнира после двух стартовых побед на групповом этапе: над Парагваем и Коста-Рикой.

В ночь на 3 июля Колумбия в последнем туре группы D сыграет против Бразилии, которая по праву считается одним из главных фаворитов Копа Америка.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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