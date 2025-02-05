БЕЗЕРРА: «Играть с Неймаром и компанией за сборную Бразилии? Все возможно»

Бразильский форвард «Александрии» Хуан Безерра в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о Неймаре и Криштиану Роналду, которые празднуют 5 февраля день рождения, а также дал комментарий касательно того, какие были бы шансы александрийцев в этом сезоне еврокубков.

– Хуан, сегодня Неймару исполнилось 33 года. Тебе нравится его игра? Ты хочешь играть, как Неймар?

– Неймар – настоящий кумир для всех нас, бразильцев, и, я уверен, для всего мира. Мне очень нравится его игра, его смелый стиль. Он всегда пытается обыграть соперника и двигаться к воротам. Играть как Неймар, наверное, не так уж и просто (смеется). Лучше играть, как Хуан Безерра (смеется).

– Как думаешь, если бы Неймар играл в чемпионате Украины, сколько бы он забивал голов за один сезон?

– Я думаю, что Неймар в УПЛ забивал бы много голов. Не могу точно сказать, сколько, но он бы забивал как можно больше. Он особенный в плане исполнения пенальти, штрафных ударов и ударов с дальнего расстояния. Также у него есть спокойствие при завершении атак в штрафной площади соперника. Он очень отличается от остальных. Если бы Неймар играл за одного из грандов УПЛ, думаю, его шансы были бы ещё выше.

– Ты бы хотел сыграть за сборную Бразилии вместе с Неймаром и другими звездами? Такая мечта может реализоваться?

– Конечно, сборная Бразилии всегда является мечтой для всех игроков. Играть с Неймаром и другими звездами за сборную Бразилии, думаю, было бы для меня привилегией. Всё возможно. Я никогда не перестаю мечтать.

– Что ты делаешь на тренировках для того, чтобы стать таким успешным, как Неймар или другие бразильские звезды?

– Я думаю, что для того, чтобы достичь уровня и статуса таких великих имен футбола, нужно много тренироваться. Лучшие всегда тренируются больше, чем остальные.

– По твоему мнению, Неймар будет забивать голы за «Сантос»? Мы его снова увидим в яркой форме?

– Делать прогнозы всегда сложно, но я могу ожидать от Неймара только его лучший футбол на поле. У него очень много таланта, очень много. Думаю, что сейчас он должен быть счастливее, чем раньше, рядом с семьей, друзьями и в клубе, который его воспитал.

– Как считаешь, возможно еще возвращение Неймара в Европу? В какой европейской команды ты хотел бы его еще увидеть?

– Думаю, это возможно. Было бы интересно увидеть Неймара в «Реале» или здесь, в «Александрии». (смеется)

– Также 5 февраля день рождения у Криштиану Роналду, которому исполнилось 40 лет. Ты также, как Роналду, играешь на фланге. Как думаешь, твой стиль игры имеет сходства с Роналду?

– Как и Неймар, Роналду тоже гений. Играть как они – это не простая задача.

– Как ты считаешь, если бы Роналду играл в чемпионате Украины, сколько он мог бы забить голов за один сезон?

– Роналду всегда забивает много голов. Играя за любую команду, он продолжает забивать много голов.

– Оцени сборы «Александрии». У вас на данный момент 3 победы, 2 поражения и 1 ничья. Ты рад тому, как играет «Александрия» в Турции? В следующем спарринге на что рассчитываете?

– Товарищеские матчи служат для того, чтобы набрать игровой ритм. Здесь результат не так важен. Главное – продолжать делать то, что мы делали в первой части чемпионата. Это будет тяжелый матч, как и все остальные. Я надеюсь на отличную игру и что мы сможем выйти с победой.

– Как считаешь в групповом раунде Лиге чемпионов, который завершился, какую команду имела бы шанс «Александрия» победить или сыграть с ней вничью?

– Трудно так сказать, потому что каждая игра — это отдельная история. Но у нас были бы шансы выиграть в некоторых матчах Лиги чемпионов.

– И как считаешь в Лиге Европы и Лиге конференций у «Александрии» были бы шансы набирать очки, если смотреть на команды этого сезона группового раунда?

– Да, конечно, наша команда способна показывать хорошие результаты в Лиге Европы и Лиге конференций.