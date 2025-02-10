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  4. Шанс победить на ЧМ-2026. Анчелотти может возглавить национальную сборную
Испания
10 февраля 2025, 21:32 |
1254
4

Шанс победить на ЧМ-2026. Анчелотти может возглавить национальную сборную

В услугах итальянского специалиста заинтересована бразильская федерация

10 февраля 2025, 21:32 |
1254
4
Шанс победить на ЧМ-2026. Анчелотти может возглавить национальную сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может сменить клуб на национальную сборную – в услугах специалиста заинтересована бразильская федерация.

Сообщается, что представители этой страны связались с итальянцем и предложили ему возглавить сборную Бразилии и работать до окончания Чемпионата мира, который пройдет в 2026 году. Президент Федерации футбола не собирается торопить Анчелотти – главный тренер сможет принять решение до мая этого года.

В Бразилии считают, что Карло покинет «Реал» из-за высокого уровня давления в испанском клубе. Итальянский специалист пока не определился со своим будущим – многое будет зависеть от результатов «сливочных» в текущем сезоне.

«Реал» набрал 50 баллов и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, однако отрыв от ближайшего преследователя составляет всего один балл.

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Николай Титюк Источник: OK Diario
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Комментарии 4
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Mark4854590
Бразилія чекала на Анчелотті ще минулого року. А той продовжив контракт з Реалом. І тепер знову. Зрозуміло, що результати збірної у відборі не вражають, але це неповага до теперішнього тренера Бразилії. Типу ти працюй, але ми тебе все одно звільнимо
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+1
Tom Thomas's
Суб'єктивно так, як Анчелотті зробив у минулій кампанії, притому що в них випадали головні гравці із команди типу Куртуа і Алаби, в тому сезоні не всі вірили, що вони зможуть нав'язати конкуренцію за Лігу Чемпіонів тому цей тренер геній. Те, як він вміє вправно застосовувати обмежений спектр гравців - підтверджує факт наскільки він розуміється у футболі. Бажаю Реалу вийти в 1/8 Мансіті зараз не фаворит
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