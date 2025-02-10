Шанс победить на ЧМ-2026. Анчелотти может возглавить национальную сборную
В услугах итальянского специалиста заинтересована бразильская федерация
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может сменить клуб на национальную сборную – в услугах специалиста заинтересована бразильская федерация.
Сообщается, что представители этой страны связались с итальянцем и предложили ему возглавить сборную Бразилии и работать до окончания Чемпионата мира, который пройдет в 2026 году. Президент Федерации футбола не собирается торопить Анчелотти – главный тренер сможет принять решение до мая этого года.
В Бразилии считают, что Карло покинет «Реал» из-за высокого уровня давления в испанском клубе. Итальянский специалист пока не определился со своим будущим – многое будет зависеть от результатов «сливочных» в текущем сезоне.
«Реал» набрал 50 баллов и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, однако отрыв от ближайшего преследователя составляет всего один балл.
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