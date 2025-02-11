Есть предложения. Названы 3 варианта продолжения карьеры Анчелотти
Карло Анчелотти может продолжить карьеру в «Роме», сборной Бразилии либо «Реале»
У итальянского тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти есть 3 варианта продолжения карьеры, сообщает Fichajes.
Первым является сборная Бразилии: футбольная федерация страны сделала предложение 65-летнему специалисту, ответить на которое он может до конца мая.
Вторым путем для Карло является «Рома»: предложение еще не сделано, но в Риме мечтают увидеть Анчелотти у руля команды.
Третьим вариантом 65-летнго коуча является продолжение карьеры в Мадриде: руководство клуба довольно его работой и сделало предложение по продлению контракта.
Ранее сообщалось о том, что раздевалка «Реала» отвернулась от суперзвезды.
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