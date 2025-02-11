Есть предложения. Названы 3 варианта продолжения карьеры Анчелотти

У итальянского тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти есть 3 варианта продолжения карьеры, сообщает Fichajes.

Первым является сборная Бразилии: футбольная федерация страны сделала предложение 65-летнему специалисту, ответить на которое он может до конца мая.

Вторым путем для Карло является «Рома»: предложение еще не сделано, но в Риме мечтают увидеть Анчелотти у руля команды.

Третьим вариантом 65-летнго коуча является продолжение карьеры в Мадриде: руководство клуба довольно его работой и сделало предложение по продлению контракта.

Ранее сообщалось о том, что раздевалка «Реала» отвернулась от суперзвезды.