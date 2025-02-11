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  4. Есть предложения. Названы 3 варианта продолжения карьеры Анчелотти
Испания
11 февраля 2025, 22:24 |
984
1

Есть предложения. Названы 3 варианта продолжения карьеры Анчелотти

Карло Анчелотти может продолжить карьеру в «Роме», сборной Бразилии либо «Реале»

11 февраля 2025, 22:24 |
984
1
Есть предложения. Названы 3 варианта продолжения карьеры Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

У итальянского тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти есть 3 варианта продолжения карьеры, сообщает Fichajes.

Первым является сборная Бразилии: футбольная федерация страны сделала предложение 65-летнему специалисту, ответить на которое он может до конца мая.

Вторым путем для Карло является «Рома»: предложение еще не сделано, но в Риме мечтают увидеть Анчелотти у руля команды.

Третьим вариантом 65-летнго коуча является продолжение карьеры в Мадриде: руководство клуба довольно его работой и сделало предложение по продлению контракта.

Ранее сообщалось о том, что раздевалка «Реала» отвернулась от суперзвезды.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Рома Рим сборная Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Думаю, лояльність керівників Реала зменшиться, якщо команда вилетить від Манчестер Сіті.
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