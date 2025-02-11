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  4. Раздевалка Реала отвернулась от суперзвезды. На него накричали
Испания
11 февраля 2025, 19:57 |
1609
3

Раздевалка Реала отвернулась от суперзвезды. На него накричали

У Винисиуса Жуниора проблемы в клубе

11 февраля 2025, 19:57 |
1609
3
Раздевалка Реала отвернулась от суперзвезды. На него накричали
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

У звездного вингера «Реала» Винисиуса Жуниора проблемы в клубе.

По информации Sport.es, бразилец стал совсем другим человеком, после того, как не получил Золотой мяч. Он возмущенно покинул раздевалку после последнего матча «Реала» в Кубке Короля против «Леганеса» (3:2). В этом матче он разгневал Карло Анчелотти своими действиями, а легенда клуба Лука Модрич накричал на него во время матча из-за того, что бразилец не отрабатывает в обороне.

Отмечается, что Винисиус сам неоднократно критиковал футболистов «Реала» во время матча. Ранее игроки «бланкос» старались говорить с ним, и находить компромисс, но теперь раздевалка «Реала» полностью отвернулась от бразильца.

Винисиуса также не устраивает позиция клуба в борьбе с расистскими кричалками на стадионах Ла Лиги, он разочарован таким отношением.

В этом сезоне Винисиус отыграл за «Реал» 29 матчей, забил 16 голов и сделал 10 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Sport.es
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Комментарии 3
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Gargantua81
они купили Мбаппе и сломали команду
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Saar
Перес на ньому заробить хороші гроші. В Реалі він не буде.
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0
Lulinnha
Пора придумать приз "Золотой банан" и дать этому парню чтобы перестал истерить...
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0
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