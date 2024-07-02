Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Румыния – Нидерланды. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 19:51 |
2346
0

Румыния – Нидерланды. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024

02 июля 2024, 19:51 |
2346
0
Румыния – Нидерланды. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Мюнхене 2 июля проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Альянц-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!

Евро-2024. 1/8 финала. Мюнхен, 2 июля

Румыния – Нидерланды – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Гакпо, 20

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Гакпо, 20 мин.

По теме:
Сестра Роналду сообщила, почему он плакал после промаха с пенальти на Евро
ВИДЕО. В ближний угол. Гакпо мощным ударом поразил ворота Румынии на Евро
ФОТО. Ключевому игроку сборной Румынии забинтовали голову в матче Евро-2024
сборная Румынии по футболу сборная Нидерландов по футболу Румыния - Нидерланды видео голов и обзор Евро-2024 Коди Гакпо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЕРЕЗА: «Я готов передать юридические права тому, кто готов спасти клуб»
Футбол | 02 июля 2024, 19:42 0
БЕРЕЗА: «Я готов передать юридические права тому, кто готов спасти клуб»
БЕРЕЗА: «Я готов передать юридические права тому, кто готов спасти клуб»

Почётный президент «Днепра-1» поделился главной проблемой клуба

Виновата пресса? Кучер назвал одну из причин провала Украины на Евро-2024
Футбол | 02 июля 2024, 13:18 9
Виновата пресса? Кучер назвал одну из причин провала Украины на Евро-2024
Виновата пресса? Кучер назвал одну из причин провала Украины на Евро-2024

Бывший защитник сборной поделился впечатлениями от выступления сине-желтых на чемпионате Европы

Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Футбол | 01.07.2024, 20:37
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Футбол | 02.07.2024, 01:55
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 02.07.2024, 09:54
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
01.07.2024, 00:33 1
Бокс
Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024
Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024
02.07.2024, 07:50
Футбол
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 7
Футбол
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
01.07.2024, 05:31 29
Футбол
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
01.07.2024, 00:23 2
Футбол
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
02.07.2024, 07:05 3
Бокс
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
01.07.2024, 14:20 29
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем