Румыния – Нидерланды. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В немецком Мюнхене 2 июля проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

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Встреча проходит на стадионе «Альянц-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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Евро-2024. 1/8 финала. Мюнхен, 2 июля

Румыния – Нидерланды – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Гакпо, 20

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Гакпо, 20 мин.