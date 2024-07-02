Чемпионат Европы02 июля 2024, 19:51 |
2346
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Румыния – Нидерланды. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024
02 июля 2024, 19:51 |
2346
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В немецком Мюнхене 2 июля проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Альянц-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!
Евро-2024. 1/8 финала. Мюнхен, 2 июля
Румыния – Нидерланды – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Гакпо, 20
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Гакпо, 20 мин.
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