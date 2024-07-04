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Украина. Первая лига
04 июля 2024, 21:19 | Обновлено 04 июля 2024, 21:26
839
1

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала защитника, игравшего за Полесье и Звягель

Ян Морговский подписал контракт с клубом из Черновцов по схеме 1+1

04 июля 2024, 21:19 | Обновлено 04 июля 2024, 21:26
839
1
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала защитника, игравшего за Полесье и Звягель
ФК Буковина. Ян Морговский

Черновицкая «Буковина» подписала контракт с 25-летним фланговым защитником Яном Морговским. Соглашение с футболистом заключено на один год с возможностью продления еще на один год.

Ян Морговский – левый защитник, но может сыграть и на фланге атаки. Новичок «желто-черных» – воспитанник академии хмельницкого «Подолья». На профессиональном уровне дебютировал в составе клуба из Хмельницкого в сезоне 2016/17. Всего за «Подолье» Морговский выступал в течение 6 сезонов и сыграл 140 официальных матчей, в которых забил 5 голов.

Зимой 2022 перешел в житомирское «Полесье», с которым выиграл золотые награды Первой лиги в прошлом сезоне. Всего за зелено-желтых провел 13 поединков. В кампании 2023/24 выступал во Второй лиге в составе клуба «Звягель», которому помог повыситься в классе. В активе Морговского – 18 сыгранных матчей, 3 гола и 1 результативная передача.

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Буковина Черновцы Ян Морговский трансферы УПЛ трансферы Полесье Житомир Первая лига Украины
Николай Степанюк Источник: ФК Буковина
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Андрей⚒️
Заметил, что все контракты на 1+1. А не как у Карпат, берут футболистов уровня первой лиги на 3-4 сезона
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