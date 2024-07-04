ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала защитника, игравшего за Полесье и Звягель

Черновицкая «Буковина» подписала контракт с 25-летним фланговым защитником Яном Морговским. Соглашение с футболистом заключено на один год с возможностью продления еще на один год.

Ян Морговский – левый защитник, но может сыграть и на фланге атаки. Новичок «желто-черных» – воспитанник академии хмельницкого «Подолья». На профессиональном уровне дебютировал в составе клуба из Хмельницкого в сезоне 2016/17. Всего за «Подолье» Морговский выступал в течение 6 сезонов и сыграл 140 официальных матчей, в которых забил 5 голов.

Зимой 2022 перешел в житомирское «Полесье», с которым выиграл золотые награды Первой лиги в прошлом сезоне. Всего за зелено-желтых провел 13 поединков. В кампании 2023/24 выступал во Второй лиге в составе клуба «Звягель», которому помог повыситься в классе. В активе Морговского – 18 сыгранных матчей, 3 гола и 1 результативная передача.