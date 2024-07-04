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Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 20:57 | Обновлено 04 июля 2024, 21:11
124
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина выкупила контракт форварда у Александрии

Андрей Андрейчук подписал с клубом из Черновцов соглашение на два года

04 июля 2024, 20:57 | Обновлено 04 июля 2024, 21:11
124
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина выкупила контракт форварда у Александрии
ФК Буковина. Андрей Андрейчук

Украинский нападающий Андрей Андрейчук подписал новый контракт с клубом «Буковина» Черновцы.

Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год. В прошлом сезоне нападающий выступал за «желто-черных» на правах аренды, но черновицкий клуб воспользовался опцией выкупа футболиста у ФК «Александрия».

Андрейчук присоединился к «Буковине» в январе 2024 года. В весенней части сезона 2023/24 Первой лиги «буковинский Довбик» провел за «желто-черных» 10 матчей, в которых отличился 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Также нападающий попадал в символическую сборную тура и признавался героем тура, а также стал лучшим игроком «Буковины» в марте и мае по версии болельщиков черновицкого клуба.

Клуб пожелал Андрею добиться новых результативных свершений и ярких побед в составе «Буковины».

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Андрей Андрейчук Буковина Черновцы Александрия трансферы УПЛ трансферы Первая лига Украины
Николай Степанюк Источник: ФК Буковина
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