ОФИЦИАЛЬНО. Буковина выкупила контракт форварда у Александрии

Украинский нападающий Андрей Андрейчук подписал новый контракт с клубом «Буковина» Черновцы.

Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год. В прошлом сезоне нападающий выступал за «желто-черных» на правах аренды, но черновицкий клуб воспользовался опцией выкупа футболиста у ФК «Александрия».

Андрейчук присоединился к «Буковине» в январе 2024 года. В весенней части сезона 2023/24 Первой лиги «буковинский Довбик» провел за «желто-черных» 10 матчей, в которых отличился 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Также нападающий попадал в символическую сборную тура и признавался героем тура, а также стал лучшим игроком «Буковины» в марте и мае по версии болельщиков черновицкого клуба.

Клуб пожелал Андрею добиться новых результативных свершений и ярких побед в составе «Буковины».