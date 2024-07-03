ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Андрейчук покинул «Александрию»

Нападающий «Александрии» Андрей Андрейчук покидает ряды «горожан» на правах свободного агента. Клуб и игрок не договорились о продлении контракта.

В составе «Александрии» U-19 Андрей дебютировал 24 июля 2021 года в матче «Заря» — «Александрия» (1:1). Всего за юношескую команду сыграл 46 матчей, забив 5 голов.



За основную команду он дебютировал 30 июля 2023 года в матче «Александрия» — «Кривбасс» (1:0). В Премьер-лиге сыграл 9 матчей, еще 3 провел в Кубке Украины. Голами не отметился.

«Благодарим Андрея за сотрудничество. Желаем успехов в дальнейшей карьере» – написал клуб в своем Instagram.