Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Андрейчук покинул «Александрию»
Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 22:55 |
192
0

ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Андрейчук покинул «Александрию»

Нападник залишає клуб на правах вільного агента

03 июля 2024, 22:55 |
192
0
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Андрейчук покинул «Александрию»
ФК Александрия. Андрей Андрейчук

Нападающий «Александрии» Андрей Андрейчук покидает ряды «горожан» на правах свободного агента. Клуб и игрок не договорились о продлении контракта.

В составе «Александрии» U-19 Андрей дебютировал 24 июля 2021 года в матче «Заря» — «Александрия» (1:1). Всего за юношескую команду сыграл 46 матчей, забив 5 голов.

За основную команду он дебютировал 30 июля 2023 года в матче «Александрия» — «Кривбасс» (1:0). В Премьер-лиге сыграл 9 матчей, еще 3 провел в Кубке Украины. Голами не отметился.

«Благодарим Андрея за сотрудничество. Желаем успехов в дальнейшей карьере» – написал клуб в своем Instagram.

По теме:
Источник: Заря подписала австрийского игрока
Источник: Бавария купила португальского опорника за 50+5 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ подписал форварда из Ганы
Александрия трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Алексей Тиньков Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РУБЧИНСКИЙ – про быстрый переход в Динамо, номер, неожиданного кумира и ЛЧ
Футбол | 03 июля 2024, 21:48 2
РУБЧИНСКИЙ – про быстрый переход в Динамо, номер, неожиданного кумира и ЛЧ
РУБЧИНСКИЙ – про быстрый переход в Динамо, номер, неожиданного кумира и ЛЧ

Новичок киевской команды дал первое интервью пресс-службе клуба

Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
Футбол | 03 июля 2024, 10:41 102
Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом

Алексей Сливченко – о продаже «горняками» Дениля Кастильо в «Мидтьюлланд»

Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Теннис | 03.07.2024, 18:10
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Футбол | 03.07.2024, 08:20
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 03.07.2024, 07:29
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
01.07.2024, 20:37 1
Футбол
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
02.07.2024, 21:42 3
Футбол
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
02.07.2024, 07:46 7
Футбол
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
02.07.2024, 07:05 7
Бокс
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
03.07.2024, 08:01 8
Футбол
Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
02.07.2024, 12:43 2
Бокс
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
01.07.2024, 16:39 1
Бокс
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
03.07.2024, 06:55 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем