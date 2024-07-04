Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в национальной сборной Украины.

– На Олимпиаду можно взять трех возрастных игроков. Как думаете, почему нет в нашей заявке Ярмоленко, Сидорчука или Степаненко, это решение Ротаня или клубов?

– Здесь надо у Ротаня спрашивать, он очень опытный тренер, аж три команды тренировал одновременно. Может, ему опытные не нравятся или на их позиции есть более сильные ребята. Думаю, Ярмоленко и Степаненко вообще должны место молодым освобождать, даже в национальной команде, куда им еще на Олимпиаду ехать. Я точно уверен, что Бражко сильнее Степаненко. У Тараса преимущество только в опыте, но это качество сейчас и не особо-то важно.

Ранее Виктор Леоненко рассказал, почему Владимир Бражко и Георгий Судаков не сыграют на Олимпиаде.