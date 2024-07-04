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  4. Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Чемпионат Европы
04 июля 2024, 11:11 |
2346
2

Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины

Виктор считает, что Ярмоленко и Степаненко должны освободить место молодым

04 июля 2024, 11:11 |
2346
2
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
dynamo.kiev.ua. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в национальной сборной Украины.

– На Олимпиаду можно взять трех возрастных игроков. Как думаете, почему нет в нашей заявке Ярмоленко, Сидорчука или Степаненко, это решение Ротаня или клубов?

– Здесь надо у Ротаня спрашивать, он очень опытный тренер, аж три команды тренировал одновременно. Может, ему опытные не нравятся или на их позиции есть более сильные ребята. Думаю, Ярмоленко и Степаненко вообще должны место молодым освобождать, даже в национальной команде, куда им еще на Олимпиаду ехать. Я точно уверен, что Бражко сильнее Степаненко. У Тараса преимущество только в опыте, но это качество сейчас и не особо-то важно.

Ранее Виктор Леоненко рассказал, почему Владимир Бражко и Георгий Судаков не сыграют на Олимпиаде.

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Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-23 Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Сергей Сидорчук Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде Владимир Бражко
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 2
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onco-clown
На одной из пресс-конференций во время евро-2024 Степаненко объяснял журналисту про возраст, почему он не столь важен, как его муссируют журналисты. Футболисты бегают с датчиками на тренировках и если что не так, там все отображается.
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+1
v2341770
Простіше-простого порівнювати 34-річного Степаненка з 22-річним Бражком, а якщо порівняти їх 22-річних? Які назараз плюси Бражка, окрім непоганого удару ( і то якщо дадуть його підготувати), але  хіба це основне завдання опорника? І взагалі, за весь час існування УПЛ у нас був всього один талановитий опорник - Фернандіньо, і той нажаль, бразилець, який яскраво проявив себе не тільки в УПЛ, а всі, хто потім,... це, нажаль, бліда тінь того , що повинен виконувати опорник на футбольному полі.
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-3
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