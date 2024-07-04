Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай ТОМЕНКО: «Неужели погоня за деньгами важнее Олимпиады?»
Молодежные турниры
04 июля 2024, 15:15 | Обновлено 04 июля 2024, 15:16
1513
16

Николай ТОМЕНКО: «Неужели погоня за деньгами важнее Олимпиады?»

Бывший вице-президент НОК раскритиковал украинских футбольных деятелей

04 июля 2024, 15:15 | Обновлено 04 июля 2024, 15:16
1513
16
Николай ТОМЕНКО: «Неужели погоня за деньгами важнее Олимпиады?»
Николай Томенко

Бывший вице-президент Национального олимпийского комитета Николай Томенко раскритиковал украинских футбольных деятелей за отказ отпускать игроков на Олимпиаду в Париже:

«Олимпийская футбольная сборная, которая не нужна Украине, или как погоня за деньгами победила национальную честь и достоинство.

Впервые в истории Украины наша футбольная сборная завоевала право играть на Олимпийских играх в Париже. После этого успеха вся страна как минимум неделю обсуждала историчность этой победы и высокие шансы на достойное выступление нашей команды в Париже.

Однако первый тревожный звоночек прозвучал накануне международного турнира в Марселе, когда Руслан Ротань лишь в последнюю минуту смог собрать полный состав команды. На турнире Мориса Ревелло Украина одержала победу. Дальше хуже.

После неудачного выступления на Евро-2024 сначала наши легионеры, а затем и сборники из украинских клубов заявили, что владельцы или тренеры команд категорически против их участия в Олимпиаде. И вот за 20 дней до первой игры Украины с Ираком штаб Руслана Ротаня информирует не только об отказе бизнесменов от футбола позволить футболистам, впервые завоевавшим право представлять Украину на Олимпиаде, играть за нашу команду, но и тем, кого с барского плеча отпустили – не позволяют вовремя приехать для тренировок.

И у меня простой вопрос к руководителям нашей Украинской ассоциации футбола, к президенту УАФ, советнику Зеленского Андрею Шевченко и вице-президенту УАФ, другу Ермака Сергею Реброву: «А что вы сделали, чтобы олимпийская сборная Украины начала вовремя подготовку в своем лучшем составе?».

У меня также вопрос к тренеру «Динамо» и депутату Киевсовета от патриотической партии «УДАР» Александру Шовковскому (к владельцам клуба у меня вопросов нет): «Неужели погоня за деньгами Лиги чемпионов и игра с сербским «Партизаном» важнее достойной презентации футбольной и одновременно воюющей Украины перед миллиардами зрителей Олимпиады в Париже?».

Тренер «Шахтера» босниец Марино Пушич оказался сознательнее и патриотичнее украинских тренеров и отпустил 5 игроков в олимпийскую сборную. Хотя по меньшей мере Артем Бондаренко и Георгий Судаков, которые были одними из лидеров нашей молодежной команды, должны были бы быть вместе со своими одноклубниками Сиканом, Очеретько, Крыськивым, Сигеевым и Фесюном.

«Динамо» же не позволило Волошину, Нещерету, Вивчаренко и Бражко, которые стремились защищать спортивную честь Украины, ехать на Олимпиаду. Зато отпустили аж двух игроков: Брагару и Михайленко.

Я уже молчу о владельце «Полесья», который позиционирует себя главным представителем власти на Житомирщине и который отказался отпустить Александра Назаренко в олимпийскую сборную, потому что без него клуб не способен выиграть у люблянского клуба с символическим названием «Олимпия» в «суперпрестижной» Лиге конференций.

И напоследок о наших неподкупных футбольных обозревателях, которые ревниво и бескомпромиссно защищают своих хозяев, объясняя, что, мол, футбол на Олимпиаде никому не интересен и не нужен.

Приведу лишь один факт: наши соперники по группе – сборная Аргентины заявила на Олимпиаду трех чемпионов мира: Николаса Отаменди из «Бенфики», Хулиана Альвареса из «Ман Сити» и Херонимо Рульи из «Аякса». В то же время за участие наших звездных легионеров на Олимпиаде, как я понимаю, никто из футбольных функционеров даже не попытался договариваться.

Стоит напоследок вспомнить о еще одном властно-спортивном позоре Украины. Уже полтора года и даже за 20 дней до Олимпиады-2024 Верховная Рада так и не смогла избрать легитимного министра спорта».

На групповом этапе футбольного турнира Олимпиады Украина сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).

По теме:
НИНКОВИЧ: «Я всегда представлял Шовковского тренером вратарей»
Стали известны еще два спарринг-партнера Кривбасса на собрании в Словении
Экс-легионер Динамо будет играть в Индии
Николай Томенко сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде Руслан Ротань Марино Пушич Александр Шовковский Геннадий Буткевич Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Ребров Андрей Шевченко
Дмитро Вербинський Источник: Facebook
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»
Теннис | 03 июля 2024, 22:04 0
СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»
СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»

Украинская теннисистка прокомментировала победу над Магдой Линетт на старте Уимблдона

Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
Футбол | 04 июля 2024, 07:48 29
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем

Украинский вратарь решил покинуть «королевский клуб»

Друг Милевского рассказал, как Артем поставил 100 тысяч грн на матч Евро
Футбол | 04.07.2024, 12:24
Друг Милевского рассказал, как Артем поставил 100 тысяч грн на матч Евро
Друг Милевского рассказал, как Артем поставил 100 тысяч грн на матч Евро
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1
Футбол | 03.07.2024, 16:11
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1
Ворскла продлит аренду бывшего игрока сборной Украины
Футбол | 04.07.2024, 13:42
Ворскла продлит аренду бывшего игрока сборной Украины
Ворскла продлит аренду бывшего игрока сборной Украины
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALKOSruLKA
о, виліз призабутий 3,14дюк "який абсолютно не любить гроші"
Ответить
+3
Андрей Попов
Видно, що Томенко мітить в мери Києва
Ответить
+2
Юра Ганусяк
а депутати люблять гроші, зазвичай корупційні, більше ніж Україну. на відміну від них у футболістів коротке спортивне життя, та немає змоги встановлювати собі зарплату незалежно від зробленої роботи. 
Ответить
+1
Умник
Популизм)))
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Panthera_onca__
Вспоминаю как Свитолина буквально сражалась за олимпийскую бронзу.    Но суркисам это  по  барабану.   Они готовятся брать большой реванш.    Как с луческой в ковидный сезон.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Многократно писали уже, что ФК Крыса может отправлять кого угодно и куда угодно, т.к. им стартовать в ЛЧ в сентябре, а Динамо в июле. Но слепые и глухие ржавые создания не хотят элементарных доказательств принимать. Это очень даже по даун ецке. Ну а вор и лицемер Томенко использован для очередного книжка грязи в сторону киевлян. Случайно? Не думаю...
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Xvalenok03
Понятно, что это популизм.
Но ведь на счет полесья и динамы он прав.
Ответить
-3
umnuy2
этот тот томенко который будучи депутатом Юли в 2011 году вместе с ней не давал строить Олимпийский к Евро 2012.....а теперь перебежав к Пете резко стал болеть за спорт
Ответить
-6
Показать Скрыть 3 ответа
DK1961
Лучше бы это перастическое чмо молчало...
Ответить
-7
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
03.07.2024, 06:55 18
Футбол
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
02.07.2024, 18:42 16
Футбол
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
03.07.2024, 18:10 19
Теннис
В МОК отреагировали на новость о возможной отмене Олимпийских игр 2024
В МОК отреагировали на новость о возможной отмене Олимпийских игр 2024
04.07.2024, 04:18
Олимпийские игры
Он на другом уровне. Экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Он на другом уровне. Экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
02.07.2024, 22:31
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
04.07.2024, 07:43 23
Футбол
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
03.07.2024, 06:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем