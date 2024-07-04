Николай ТОМЕНКО: «Неужели погоня за деньгами важнее Олимпиады?»

Бывший вице-президент Национального олимпийского комитета Николай Томенко раскритиковал украинских футбольных деятелей за отказ отпускать игроков на Олимпиаду в Париже:

«Олимпийская футбольная сборная, которая не нужна Украине, или как погоня за деньгами победила национальную честь и достоинство.

Впервые в истории Украины наша футбольная сборная завоевала право играть на Олимпийских играх в Париже. После этого успеха вся страна как минимум неделю обсуждала историчность этой победы и высокие шансы на достойное выступление нашей команды в Париже.

Однако первый тревожный звоночек прозвучал накануне международного турнира в Марселе, когда Руслан Ротань лишь в последнюю минуту смог собрать полный состав команды. На турнире Мориса Ревелло Украина одержала победу. Дальше хуже.

После неудачного выступления на Евро-2024 сначала наши легионеры, а затем и сборники из украинских клубов заявили, что владельцы или тренеры команд категорически против их участия в Олимпиаде. И вот за 20 дней до первой игры Украины с Ираком штаб Руслана Ротаня информирует не только об отказе бизнесменов от футбола позволить футболистам, впервые завоевавшим право представлять Украину на Олимпиаде, играть за нашу команду, но и тем, кого с барского плеча отпустили – не позволяют вовремя приехать для тренировок.

И у меня простой вопрос к руководителям нашей Украинской ассоциации футбола, к президенту УАФ, советнику Зеленского Андрею Шевченко и вице-президенту УАФ, другу Ермака Сергею Реброву: «А что вы сделали, чтобы олимпийская сборная Украины начала вовремя подготовку в своем лучшем составе?».

У меня также вопрос к тренеру «Динамо» и депутату Киевсовета от патриотической партии «УДАР» Александру Шовковскому (к владельцам клуба у меня вопросов нет): «Неужели погоня за деньгами Лиги чемпионов и игра с сербским «Партизаном» важнее достойной презентации футбольной и одновременно воюющей Украины перед миллиардами зрителей Олимпиады в Париже?».

Тренер «Шахтера» босниец Марино Пушич оказался сознательнее и патриотичнее украинских тренеров и отпустил 5 игроков в олимпийскую сборную. Хотя по меньшей мере Артем Бондаренко и Георгий Судаков, которые были одними из лидеров нашей молодежной команды, должны были бы быть вместе со своими одноклубниками Сиканом, Очеретько, Крыськивым, Сигеевым и Фесюном.

«Динамо» же не позволило Волошину, Нещерету, Вивчаренко и Бражко, которые стремились защищать спортивную честь Украины, ехать на Олимпиаду. Зато отпустили аж двух игроков: Брагару и Михайленко.

Я уже молчу о владельце «Полесья», который позиционирует себя главным представителем власти на Житомирщине и который отказался отпустить Александра Назаренко в олимпийскую сборную, потому что без него клуб не способен выиграть у люблянского клуба с символическим названием «Олимпия» в «суперпрестижной» Лиге конференций.

И напоследок о наших неподкупных футбольных обозревателях, которые ревниво и бескомпромиссно защищают своих хозяев, объясняя, что, мол, футбол на Олимпиаде никому не интересен и не нужен.

Приведу лишь один факт: наши соперники по группе – сборная Аргентины заявила на Олимпиаду трех чемпионов мира: Николаса Отаменди из «Бенфики», Хулиана Альвареса из «Ман Сити» и Херонимо Рульи из «Аякса». В то же время за участие наших звездных легионеров на Олимпиаде, как я понимаю, никто из футбольных функционеров даже не попытался договариваться.

Стоит напоследок вспомнить о еще одном властно-спортивном позоре Украины. Уже полтора года и даже за 20 дней до Олимпиады-2024 Верховная Рада так и не смогла избрать легитимного министра спорта».

На групповом этапе футбольного турнира Олимпиады Украина сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).