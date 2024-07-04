Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия
Поединок состоится 5 июля в 19:00 по Киеву в немецком Штутгарте
В немецком Штутгарте 5 июля пройдет матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.
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Встреча состоится на стадионе «МХП Арена». Время начала игры – 19:00 по Киеву.
Испания пробилась в плей-офф чемпионата Европы с 1-го места в группе B, набрав 9 очков из 9 возможных. «Фурия Роха» переиграла Хорватию, Италию и Албанию, а в 1/8 финала разгромила Грузию 4:1.
Германия расположилась на первой строчке квартета А с 7 пунктами. Немцы на групповом этапе одолели Шотландию и Венгрию, а со Швейцарией сыграли вничью. На старте плей-офф Бундестим разобралась с Данией 2:0.
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Испания – Германия
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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